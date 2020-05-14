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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вклады ушли за долги

Экс-председатель совета директоров банка пойдет под суд
Текст: Юлия Потапова (Новокузнецк)
Российская газета - Экономика Сибири № 102(8156)
Передано в суд уголовное дело бывшего председателя совета директоров скандально известного Новокузнецкого муниципального банка (НМБ). Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

Банкоматы НМБ перестали выдавать наличные клиентам в декабре 2013-го. Лишившиеся денег физические и юридические лица начали обращаться в правоохранительные органы.

Как установило следствие, более трех миллиардов рублей со счетов вкладчиков списали для погашения финансовых обязательств строительной фирмы, которую возглавлял председатель совета директоров НМБ Сергей Павлов. Гарантии исполнения коммерческой организацией обязательств перед кредиторами по просьбе Павлова предоставил его сын, директор НМБ Александр Павлов. Это было сделано в нарушение требований Центрального банка России и без учета мнения совета директоров НМБ. В январе 2014-го ЦБ РФ отозвал у банка лицензию, и в итоге он , как и строительная фирма, был признан банкротом.

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- В августе 2018-го Центральный районный суд Новокузнецка приговорил экс-главу НМБ к девяти годам заключения, лишив его права в течение двух лет заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в кредитных и иных коммерческих организациях, - уточнила старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии общего режима.

Павлова-младшего обвинили в злоупотреблении полномочиями и растрате вверенного ему имущества. Как оказалось, со счетов клиентов НМБ по вине его руководителя исчезло в общей сложности более четырех миллиардов рублей. Следователи доказали, что Александр Павлов вместе с начальником отдела по обслуживанию ВИП-клиентов Светланой Марченко без ведома вкладчиков переводил их средства на счета аффилированных фирм. Так было похищено свыше миллиарда рублей. Марченко, уголовное дело в отношении которой рассматривалось отдельно, получила четыре года условно.

А Павлов-старший в 2016 году, пока шло следствие, скрылся. Объявленного в международный розыск мужчину арестовали заочно, а задержали в сентябре 2019 года в Москве. Этапированный из столицы в СИЗО N2 Новокузнецка фигурант со следствием сотрудничать отказался и вины не признал.

- Расследование уголовного дела в отношение 66-летнего экс-председателя совета директоров НМБ, которому предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть вторая статьи 201 УК РФ), закончено. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнила старший помощник руководителя регионального СУ СК по связям со СМИ Надежда Ананьева. - Как известно, в счет возмещения нанесенного ущерба был наложен арест на принадлежащий семье обвиняемого торгово-развлекательный центр "Сити-молл". Его оценочная стоимость, по заключению экспертов, составила около пяти миллиардов рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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