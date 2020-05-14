Обычно весенний сев в Сибири начинается после майских праздников. Однако еще в середине апреля установилась аномально теплая погода. Поэтому к весенним полевым работам приступили на две недели раньше обычного. Карантинных ограничений в связи с угрозой распространения COVID-19 для аграриев не предусмотрено. Сельхозпроизводителям не требуется получать спецпропуска для техники и разрешения для работы в поле. Майские выходные на аграрно-промышленный комплекс также не распространялись - в зоне рискованного земледелия дорога каждая минута.

- Фермеры обрабатывают около половины всей земли в Омской области, - сообщил корреспонденту "РГ" президент союза крестьянских (фермерских хозяйств) Омской области Иван Бригерт. - У нас нет возможности сидеть дома и беречь себя. В своем хозяйстве я - и руководитель, и инженер, и слесарь, и механизатор. Если сидеть и ждать, пока эпидемия закончится, останемся без заработка и продовольствия.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на сегодняшний день в 24 районах Омской области проведен сев яровых культур на площади в 23,3 тысячи гектаров. В некоторых районах уже начали сеять масличные и силосные культуры, овощи и картофель.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в регионе составит три миллиона гектаров, что на 82 тысячи больше, чем в 2019 году.

В фермерском хозяйстве бывшего летчика Юрия Щербака, шесть раз завоевавшего звание "Лучший фермер России", выходных и праздников не бывает. На ферме содержат 1 500 голов скота, треть из них - высокопородное дойное стадо. А еще в хозяйстве выращивают зерно и корма, производят мясо, сливочное и растительное масла.

- Мы увеличили посевные площади на пятьсот гектаров, внесли удобрения, посеяли однолетку на корма, горох, подсолнечник, - перечисляет Юрий Щербак. - Но нам повезло, что мы запаслись всем необходимым заранее. Потому что подорожало практически все - запчасти, химическая продукция, техника. Нам объясняют, что это связано не с пандемией, а с ростом курса доллара. Но отечественная техника также выросла в цене на пятнадцать-двадцать процентов. К примеру, трактор "Беларус" российской сборки подорожал на триста тысяч рублей.

Чиновники уверяют, что материально-техническое обеспечение посевной не вызывает нареканий. Базы снабжения, дилерские центры и сервисные бригады работают в обычном режиме. Однако фермеры жалуются, что одна из самых серьезных проблем весенней страды - перебои с поставками запчастей.

- Трудности есть в поставках запчастей как к импортной, так и к российской технике, - сообщил заместитель директора из крупнейших хозяйств Омской области ЗАО "Нива" Дмитрий Пушкарев.

- На протяжении трех недель мы не могли приобрести ни болты, ни хомуты, ни сальники, - сетует Иван Бригерт. - Только на этой неделе ситуация несколько стабилизировалась.

Беда у нас и с медицинскими масками. Механизатору надо менять маски раз десять в день, а где их взять? А вот с дизельным топливом проблем пока нет. Цены на солярку держатся на уровне прошлого года.

Аграрии также жалуются на сложности с оформлением документации для банков. При этом возможность получить короткие кредиты для финансирования посевной кампании в регионе есть. Банки принимают заявления в режиме онлайн.

- В настоящее время мы как раз оформляем кредит на покупку опрыскивателя, - говорит Юрий Щербак. - Обещают выдать на пять лет по ставке не более пяти процентов годовых.

Еще одна традиционная проблема сибирской посевной - острая нехватка рабочих рук. Многие селяне предпочитают работать на Севере - вахтовым методом.

Звонок корреспондента "РГ" застал фермера Серея Чередова из деревни Соусканово Тарского района Омской области в кабинете нарколога. Уже на протяжении одиннадцати лет, каждый год перед началом весенней страды, он кодирует своих сотрудников от пьянства.

- Другого выхода у меня нет, - признает фермер. - Не закодируешь - и посевная, и уборочная пойдут насмарку. Помню, трактор как-то купил, а посадить на него некого. Мужиков в деревне много, но какой из пьющего работник? Поэтому перед началом полевых работ я собрал все желающих и привез в Большеречье к наркологу. В Таре доктора нет - пришлось ехать в другой район. Кодировка одного сотрудника обходится мне в три тысячи рублей, не считая трат на питание и дорогу. Но это окупаемые затраты, ведь кодировки хватает на целый год.

По словам Сергея Чередова, раньше сотрудников приходилось уговаривать на посещение нарколога. Благо, фермеру активно помогали жены селян. А теперь работники сами приходят к нему заранее, записываются на "профилактику".

Оптимальные сроки проведения посевной кампании в Омской области - пятнадцать-шестнадцать дней. Это означает, что с 15 по 28 мая в регионе должен закончиться посев пшеницы, а до 1 июня - всех остальных сельскохозяйственных культур.

Прогнозировать урожайность пока сложно. Аномально теплая весна и отсутствие влаги в почве могут привести к массовому распространению сорняков. В связи с этим потребуется увеличение площади гербицидной обработки. А это снова дополнительные расходы для аграриев.

Алтайские фермеры в этом сезоне тоже вышли в поля раньше обычного.

- Мы ни на день не уходили в самоизоляцию. Работаем как всегда, только в масках и с обязательной обработкой рук. Никаких дополнительных проверок из-за пандемии у нас нет, - сообщил корреспонденту "РГ" глава союза крестьянских (фермерских) хозяйств Алтайского края Александр Балаков.

Правда, в первую неделю действия ограничительных мер у аграриев возникли проблемы с приобретением техники, запчастей и удобрений, поскольку поставщики приостановили работу. "Мы забили тревогу: невозможно было получить даже оплаченные посевные комплексы, сеялки и другую нужную продукцию", - говорит фермер из Косихинского района Александр Траутвейн. Региональные власти тут же отреагировали на жалобы крестьян и сняли запрет на работу предприятий-поставщиков.

По словам Александра Балакова, сейчас главное, чтобы в хозяйствах не было вспышки инфекции, иначе работать будет некому. "Специалистов и так не хватает, особенно профильных. Во многих хозяйствах вместо двух-трех агрономов, ветеринаров, инженеров работает по одному. Так что болеть никак нельзя", - отметил он.

Фермеры утверждают, что сегодня нет особых проблем ни закупкой техники и ГСМ, ни с семенами и удобрениями. На посевную алтайские аграрии взяли почти три миллиарда рублей льготных коротких кредитов из выделенных пяти миллиардов. "В этом году фермеры меньше берут льготных займов, потому что цены на прошлогодний урожай были выгодными и многие накопили оборотные средства. Конечно, есть хозяйства, кому займы недоступны из-за высокой закредитованности и нехватки залоговой базы. Но в целом система льготного кредитования наконец-то начала работать на крестьян: мы можем взять кредит под полтора-два-три процента - такого никогда не было", - подчеркивает глава фермерского союза.

Основной проблемой для сибирских аграриев остается погода. "Это самый непредсказуемый фактор, который создает больше всего сложностей. Синоптики обещают жаркое лето, что грозит очередной засухой. В прошлом году фермеры в степных районах края из-за засухи сильно недобрали урожая. Это сегодня больше всего волнует аграриев - и небольшие фермерские хозяйства, и крупные аграрные холдинги", - подчеркивает Александр Балаков.

А как у соседей?

По словам председателя Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Новосибирской области Алексея Сальникова, фермеры увеличивают площадь пашни. По информации областного минсельхоза, в этом году она увеличится на 36,5 тысячи гектаров - до 2,26 миллиона. "Мы работаем без каких-либо критических ограничений", - подчеркивает Алексей Сальников. Сельхозпроизводители отмечают оперативность банковского сектора: заявки на предоставление коротких кредитов рассматриваются в течение двух-трех дней, деньги быстро поступают на счета. "Негативные последствия распространения коронавируса в основном почувствовали хозяйства, которые традиционно принимали на работу много иностранцев. Из-за ограничений на их въезд пришлось дополнительно приобретать технику, пересматривать кадровую политику - эти меры сгладили ситуацию", - утверждает Алексей Сальников.

Подготовил Николай Маринин