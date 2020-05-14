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Проект: В регионах

Работники ножа и топора

Сибирские предприятия из-за режима самоизоляции остались без сезонного "подкрепления"
Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 102(8156)
Из-за введенных в регионах ограничений многие предприятия испытывают сложности с наймом сезонных рабочих. Например, крупный плодово-ягодный питомник "Сады Барабы" в Новосибирской области ежегодно принимал около 150 человек на весну и лето. Однако нынче такой возможности у сельхозпредприятия не оказалось - пока приходится справляться своими силами.

Как рассказал корреспонденту "РГ" главный агроном питомника Сергей Неволин, "Сады Барабы" традиционно пользовались услугами государственного центра занятости в городе Барабинске. Ежегодно его сотрудники набирали "команду" садовников из безработных - в том числе тех, кто пребывает в этом статусе не временно, а постоянно. Как минимум семьдесят процентов из них - неквалифицированная рабочая сила, эти люди подрабатывают в основном в сфере ЖКХ и сельского хозяйства, и в питомник нанимаются с удовольствием - там стабильная зарплата.

Фото: iStock
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- Мы стремимся нанимать не мигрантов из соседних азиатских республик, а наших земляков, пусть и с известными недостатками, - подчеркивает Сергей Неволин. - Лечим их от пьянства, даем возможность заработать - считаем, что это правильно.

Но в этом году из-за режима самоизоляции принять на работу привычный контингент "Садам Барабы" не удалось. Потому что центр занятости функционировал в дистанционном формате. То есть туда нельзя прийти физически - можно только отправить заявку. Понятно, что у большинства тех, кто нанимался в садовники, такой возможности нет - Всемирная сеть их до сих пор не опутала. Так что сезон давно начался, а сезонных работников если и примут, то с опозданием - когда центр выйдет из самоизоляции и начнет работать по старинке. Такой вот неожиданный эффект мировой пандемии.

Коварный вирус повлиял на рынок сезонной рабочей силы еще и тем, что закрыл границы регионов. Как рассказал корреспонденту "РГ" предприниматель из Алтайского края Егор Русаков, он ежегодно ищет работников на лето по всей России, и раньше к нему ехали даже с Ямала. Понятно, что сейчас это невозможно: сегодня любой прибывающий в край на две недели угодит в обсерватор, и вряд ли такая задержка устроит и его, и работодателя. Поэтому нынче сбором лекарственных трав (а Егор обещает платить за этот труд щедро - в объявлении указана зарплата в 75 тысяч руб-лей в месяц) в Чарышском районе будут заниматься только местные жители. И предприниматель таким снижением конкуренции недоволен - по его словам, хорошего работника и так днем с огнем не найдешь, и на предприятии огромная текучка кадров. "Все хотят только в палатке сидеть и тушенку трескать", - сокрушается Русаков. А на предположение, что, может, норма сбора трав чрезмерно завышена, он отвечает: такую норму легко выполняет 15-летний, если у него есть желание.

А ведь еще недавно от предложений временной работы на разных сайтах у романтически настроенного кандидата голова могла пойти кругом. Можно было наняться на сезонную рыбалку в Петропавловск-Камчатский (100 тысяч рублей в месяц), стать сборщиком ягод в Нижегородской области (52-66 тысяч рублей плюс бесплатное питание и проживание) или упаковщиком их же на складе в Москве (от 52 до 91 тысячи руб-лей). А то и податься на Байкал или Алтай, где готовились к туристическому сезону (горничная на базе отдыха - 20-50 тысяч рублей в месяц). Для тех, кто любит не туристов, а уединение - вакансия сезонного рабочего без опыта на посадки и рубки ухода в карельских лесах за 50 тысяч рублей в месяц. Увы, сейчас сибиряки могут рассчитывать на временную работу только в пределах своего региона.

Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
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Радует то, что количество сезонных вакансий в этом году в Новосибирской области по состоянию на конец апреля увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правда, цифры невелики - по данным министерства труда и социального развития региона, в апреле 2020-го было 984 вакансии против 328 годом раньше, но все-таки тенденция неплохая. Кстати, рынок труда в целом, по оценке аналитиков компании интернет-рекрутмента HeadHunter, пока не отреагировал на нынешний кризис общим уменьшением числа предложений. И хотя власти заняты тем, что дают прогнозы по количеству безработных в стране в ближайшие месяцы (от полутора миллионов до шести), пока все по-другому: рост предложений в один отраслях нивелирует снижение в других.

Отметим, что в сезонные предложения в Новосибирской области попали минимум две специальности, на которые, по данным HeadHunter, весной нынешнего года был зафиксирован рекордный спрос - это медсестра и водитель автомобиля. Также в списке максимально востребованных "сезонников" - повар, монтер пути, тракторист, сборщик деталей и изделий, сборщик обуви, уборщик производственных помещений. Почти треть временных работников, сообщили в региональном минтруда и соцразвития, нужны учреждениям образования и культуры, тринадцать процентов - вакансии, связанные с посевной кампанией.

Между тем, как сообщила корреспонденту "РГ" Тамара Кайшаури, старший PR-специалист Зарплаты.ру, временную работу готовы рассматривать только десять процентов соискателей - жителей Новосибирской области. И почти треть из них - это молодежь от 18 до 25 лет. Чем старше работник, тем меньше ему нравится временная занятость: еще 26 процентов кандидатов на такую работу в возрасте от 26 до 35 лет, 13 процентов - от 36 до 45, вдвое меньше - от 46 до 55 лет, а 55-летних и старше среди сезонных работников всего два процента. Вероятно, это связано с тем, что большинство подобных предложений все-таки предполагают тяжелый физический труд, и квалификация с образованием здесь ценится гораздо меньше выносливости.

Кстати

Средний уровень оплаты труда по вакансиям с сезонным характером работы в Новосибирской области в апреле этого года составил почти 23 тысячи рублей в месяц. Минимум предлагают рабочему по благоустройству населенных пунктов - 15 163 рубля, максимум машинисту бульдозера - 100 000 рублей. Таким образом, зарплаты могут отличаться на порядок.

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область СФО Алтайский край

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