Барнаул оказался в числе передовиков по выдаче "президентской" ипотеки в первые дни реализации новой государственной программы. По оценкам участников рынка недвижимости, в краевой столице больше всего подходящих квартир в новостройках, которые соответствуют условиям субсидирования ипотечной ставки. Сможет ли ипотека с господдержкой стабилизировать ситуацию на рынке жилья в условиях самоизоляции и поддержать строительную отрасль в этот сложный период, разбиралась корреспондент "РГ".

В жилищном строительстве, как и в большинстве других отраслей экономики, наблюдается спад деловой активности из-за введения ограничительных мер в период пандемии. Если в марте этого года риелторские компании отмечали в Алтайском крае определенный всплеск покупок новостроек, так как люди стремились вложить деньги в недвижимость в условиях нестабильности, то в апреле с введением режима самоизоляции продажи резко упали. Хотя, по данным управления Росреестра по Алтайскому краю, рынок начал проседать еще в первом квартале: за январь-март в регионе количество сделок с недвижимостью снизилось на 21 процент. А в апреле, по словам замруководителя ведомства Елены Бандуровой, число заявок на регистрацию сделок сократилось примерно наполовину.

Такое падение активности на рынке жилья подтверждают и в Союзе строителей Алтайского края. "В апреле спрос на квартиры в новостройках у некоторых застройщиков снизился на тридцать и более процентов. А если продажи падают, на какие средства продолжать строительство? Компании, которые перешли на проектное финансирование, оказались в несколько лучшем положении, поскольку их кредитуют банки. А вот работающим по старой схеме с привлечением средств дольщиков сложнее в ситуации, когда покупателей стало меньше", - отмечает председатель правления регионального Союза строителей Александр Мишустин.

В этих непростых условиях застройщики рассчитывают на поддержку государства, и одна из мер, призванная стимулировать первичный рынок жилья, уже начала действовать. 16 апреля президент предложит ввести льготные ставки - до 6,5 процента годовых - на ипотечные кредиты для покупки квартир в новостройках, а разницу между действующими и льготными ставками в 8,5-9,5 процента субсидировать из бюджета. И с 20 апреля, не дожидаясь официального документа, банки начали выдавать "президентскую" ипотеку. Причем первый в стране такой ипотечный кредит, по данным управления Росреестра по Алтайскому краю, был выдан именно в Барнауле.

- Банки сработали на опережение, - комментирует ситуацию Ксения Белоусова, руководитель строительной компании "Алгоритм", где оформили первую ипотеку под 6,5 процента. - Кроме того, в крае давно отлажено электронное взаимодействие между застройщиками, банками и Росреестром, что позволило оперативно включиться в новую программу господдержки жилищного строительства.

Сыграло свою роль и то, что в Барнауле большая часть "первички" подходит под условия "президентской" ипотеки. Напомним, что на субсидирование ставки можно рассчитывать при покупке жилья в строящихся либо уже сданных новых домах, если внести первоначальный взнос не менее двадцати процентов от стоимости квартиры. Но размер ипотечного кредита ограничен тремя миллионами рублей, следовательно, при 20-процентном первоначальном взносе жилье не должно стоить дороже 3,75 миллиона рублей (можно и дороже, но тогда первоначальный взнос будет больше. - Прим. ред.). Согласно исследованиям портала ЦИАН, в Барнауле этим условиям соответствует почти семьдесят процентов строящихся квартир, а у некоторых застройщиков до 95 процентов возводимого жилья подходит для участия в программе.

- Мы рассчитываем, что субсидирование ипотеки поддержит спрос на новостройки даже в условиях пандемии, и это положительно скажется на финансировании строительной отрасли, - подчеркивает Ксения Белоусова. - За небольшой срок действия программы уже наблюдается определенное смещение покупательского спроса на рынке в пользу строящегося жилья.

Экс-президент Союза риелторов Барнаула и Алтайского края Дмитрий Дворядкин также полагает, что льготная ипотека нивелирует падение спроса, которое произошло в апреле. "Конечно, кто-то остался без работы, у многих сократились доходы, но потенциальные покупатели остались. Спрос на рынке недвижимости есть, он просто отложен на время самоизоляции. При этом благодаря госсубсидированию льготная ипотека стала доступной для большинства, а не только для узкого круга заемщиков, как это было по другим программам", - подчеркивает он.

- Снижение стоимости ипотеки немного оживит рынок, но особого ажиотажа ждать не стоит, - более скептичен в оценках Александр Мишустин. - Сегодня ставкой в 6,5 процента уже никого не удивишь, поэтому в очередь покупатели не выстраиваются. Более действенным стимулированием спроса на новостройки было бы кредитование под два-три процента, как по сельской ипотеке. А в таком виде программа не даст большого эффекта. В кризис 2014 года, когда ипотечные ставки взлетели до семнадцати процентов, государственное субсидирование дало хороший эффект, но в условиях самоизоляции этого недостаточно, поскольку доходы населения резко сократились, многие остались без работы. Возможно, после снятия ограничительных мер льготная ипотека заработает более активно.

Застройщики надеются, что только субсидированием ипотечных ставок господдержка отрасли не ограничится. По словам Ксении Белоусовой, строительные компании ждут снижения процентов по кредитам для участников проектного финансирования. "Это несколько снизит финансовую нагрузку. А выкуп квартир стандартного класса позволит решить вопрос финансирования отрасли в нынешних непростых условиях", - отметила она.

Справка "РГ"

По данным управления Росреестра по Алтайскому краю, в январе-марте этого года в Алтайском крае зарегистрировано 116 тысяч сделок купли-продажи объектов недвижимости, тогда как за аналогичный период 2019-го было 148 тысяч. За первый квартал 2020-го в регионе оформлено более десяти тысяч ипотечных сделок, что на три процента выше показателя января-марта 2019 года. В апреле специалисты Россреестра отметили дальнейшее сокращение числа сделок с недвижимостью, в том числе с оформлением ипотеки.