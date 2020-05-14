В Алтайском крае в условиях ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса и режима самоизоляции очень востребованными оказались цифровые сервисы - прежде всего те, что предоставляют государственные услуги. По данным регионального министерства цифрового развития и связи, в марте-апреле в крае количество заказанных муниципальных, краевых и федеральных госуслуг в цифровом формате выросло более чем в два раза - с 400 тысяч до 900.

- Самыми востребованными онлайн-сервисами среди госуслуг в этот период стали запросы по индивидуальным счетам участников системы обязательного пенсионного страхования, регистрация автомобилей, регистрация по месту жительства, - сообщил глава министерства Евгений Зрюмов. - Технологически регион был готов к переходу на дистанционный режим работы. Особых перебоев со связью и интернетом не возникло. В первые дни мы зафиксировали рост трафика на пятнадцать-тридцать процентов, поэтому операторам пришлось увеличить запас мощности сети. Потом люди адаптировались к ситуации, и в дальнейшем рост трафика не превышал пять-десять процентов по сравнению с предыдущими месяцами.

Но проблема в том, что далеко не все села в Алтайском крае обеспечены интернетом и мобильной связью. Немало населенных пунктов, где не хватает пропускной способности информационных каналов, чтобы в полной мере получить услуги дистанционно. И с введением режима самоизоляции жители края стали массово обращаться с просьбами о подключении их к высокоскоростному интернету.

- Мы эту работу начали еще в 2019 году по нацпроекту "Цифровая экономика". Подключили 592 социальных объекта к сети интернет - это школы, ФАПы, пункты полиции в небольших селах. В этом году на очереди еще 729. Всего к 2021 году мы должны обеспечить высокоскоростным интернетом 2 500 объектов. А создав в этих населенных пунктах узлы связи, в дальнейшем сможем подключить жилые дома и коммерческие объекты. Так, сегодня в тех селах, куда был проведен интернет в 2019 году, мы оперативно подключаем жителей к Сети, - отметил Евгений Зрюмов.

Из-за отсутствия высокоскоростного интернета в небольших селах возникли проблемы и с дистанционным обучением. Для ведения онлайн-уроков в сельских школах скорость интернета должна быть не менее 50 Мбит в секунду, а в городских - 100 Мбит в секунду. В 2019 году, по данным регионального министерства цифрового развития и связи, из 1100 общеобразовательных организаций в крае таких "скоростей" не было в 854. Правда, в прошлом году 226 школ уже обеспечили скоростным интернетом, в 2020-м предстоит подключить еще 206, а в 2021-м обеспечить всех.

По мнению Евгения Зрюмова, за короткое время в цифровизации экономики и социальной сферы был сделан огромный рывок. "За последний месяц цифровая грамотность населения настолько выросла, что цифровые сервисы стали очень востребованы. Думаю, что многие будут продолжать пользоваться этими сервисами по окончании режима самоизоляции. Возможно, некоторые компании останутся работать в цифровом режиме, прежде всего в сфере доставки, интернет-торговли, - считает министр. - Конечно, дети вернутся к очным занятиям в школах, но дистанционное обучение станет хорошим дополнительным сервисом. Поэтому нам предстоит многое сделать для дальнейшего развития цифровизации - создать отечественные платформы онлайн-информации и видео-связи, системы информационной безопасности при дистанционном обучении".