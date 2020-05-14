В Кузбассе создадут полигон для отработки модели управления реками

В Кузбассе появится первый экспериментальный цифровой полигон для сбора данных о состоянии водных ресурсов и комплексного управления ими.

Сибирские реки испытывают колоссальную техногенную и антропогенную нагрузку, особенно в регионах с развитой горнодобывающей, перерабатывающей и химической промышленностью. Состояние водных ресурсов ухудшают не только прямые сбросы сточных вод и поверхностные стоки с загрязненных территорий, но и вредные выбросы в атмосферу.

При этом большинство постов Росгидромета, как отмечают эксперты, не оснащены надежным и компактным оборудованием для измерения гидрологических и гидрохимических показателей в режиме онлайн. Поэтому в Сибири намечено создать более полусотни современных цифровых гидрологических станций для комплексного мониторинга окружающей среды и передачи по беспроводным каналам связи данных о том или ином объекте по двадцати параметрам. Например, можно будет определить, как станет распространяться загрязнение по водотоку, и предотвратить его поступление в систему водоснабжения, подготовиться к паводкам и навигации, про-анализировать риски при проектировании и строительстве гидротехнических сооружений.

Технологии получения, передачи, хранения и первичного анализа цифровых данных, разработки и применения цифровых моделей впервые будут отработаны в Кузбассе на реке Ускат. В 2019 году там установили метеостанцию и систему умных датчиков для определения запыленности воздуха. Ориентируясь на космоснимки, ученые разработали цифровые модели распространения основных типов загрязняющих веществ из всех источников, изучили фоновое состояние по гидрохимическому анализу воды и микробному анализу донных отложений.

- В результате мы сможем более полно оценить воздействие горнодобывающих и сельхозпредприятий, а также канализационных стоков населенных пунктов. И на основе экспериментальной системы сформировать модель типовой ситуации на водоемах Кузбасса, создав первый цифровой двойник реки, - подчеркивает главный научный сотрудник Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, завлабораторией экологической оценки и управления биоразнообразием Юрий Манаков. - А в перспективе эти наработки будут распространены на другие объекты Обь-Иртышского бассейна. Проект предусматривает оздоровление шести рек Сибири, Урала и Севера, испытывающих максимальную нагрузку промышленного сектора, - Оби, Иртыша, Томи, Миасса, Тобола и Туры.

Между тем

Проект "Цифровой Обь-Иртышский бассейн" определен в качестве пилотного для создания комплексной информационной системы мониторинга окружающей среды в России. Оценка и выбор технологических решений, соответствующих этой задаче, продолжается, как и формирование бюджета проекта, в котором будет и доля регионального софинансирования.