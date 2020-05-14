В Новосибирске вынесли приговор 40 фигурантам дела о подпольном казино

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор сорока обвиняемым в организации незаконных азартных игр. Как рассказали в пресс-службе суда, 33 из них были признаны виновными, еще семерых участников процесса суд оправдал.

Казино подпольной сети находились в четырех районах города и были неплохо законспирированы. В каждом зале было с десяток мониторов, на них что-то вроде "однорукого бандита". Программное обеспечение позволяло настраивать процент выигрышей. По всему залу были расставлены липовые системные блоки, на которых не содержалось ничего запрещенного. А вот сервер с электронным "бандитом" ставили в тайнике - в пространстве над подвесным потолком. Когда казино удалось ликвидировать - обыски одновременно прошли во всех четырех точках - под следствием оказались все сотрудники, от организаторов до администраторов.

Громкое уголовное дело начинали рассматривать в Ленинском районном суде еще в 2018 году, затем по подсудности передали в Октябрьский район.

Статья об организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей подразумевает наказание в виде лишения свободы до четырех лет и крупные штрафы. Однако реального срока не получил никто: организаторам назначено от одного до двух лет условно, а тем, кто проводил незаконные игры - от одного до полутора лет, также условно.

Кроме того, в отношении организаторов суд также определил размер штрафов от 150 до 360 тысяч рублей, их общая сумма составляет 960 тысяч. Пока приговор не вступил в законную силу, у подсудимых есть возможность его обжаловать.