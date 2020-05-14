В Новосибирской области частично открыли продовольственные рынки

С 12 мая в Новосибирской области (за исключением областного центра) возобновили работу продовольственные рынки. Их вынужденное закрытие в связи с пандемией привело к тому, что сотни предпринимателей оказались в очень сложной ситуации.

Временная приостановка работы рынков была введена 19 апреля и касалась лишь населенных пунктов, где проживает более 23 тысяч человек. Таких в Новосибирской области семь, в том числе три в региональном центре. Еще два рынка закрыли в городе Барабинске. Здесь торговали десятки индивидуальных предпринимателей и владельцев личных подсобных хозяйств - все они лишились единственного способа заработка. Пострадали и крупные предприятия, например "Барабинский пищекомбинат", выпускающий хлебобулочные и кондитерские изделия.

Жительница Барабинска Алена Катунина торгует на местном рынке самыми разными продуктами - от круп и масла до конфет с пряниками. Периодически приходится брать кредиты на расширение, на закупку товара - в начале года оформила очередной договор с банком.

- Кто же знал, что так сложится? Слухи о закрытии, конечно, ходили, но мы надеялись, что обойдется. А утром 19 апреля пришли - на дверях замок. Таких, как я, на рынке большинство: не какие-то крупные бизнесмены, а те, для кого такая работа - единственная возможность прокормиться в небольшом городе, - сетует Алена.

Сидеть сложа руки Катунина не привыкла и от имени всех работников рынка отправила видеобращение губернатору области. Такую возможность предоставлял один из телеканалов. "Девушка со мной связалась, обнадежила: мол, ролик записан, покажем. Но в итоге в эфир не пустили", - рассказывает Алена. При этом предприниматели с досадой кивают на соседний Куйбышев - город в полтора раза больше, а рынок работает.

- Все потому, что в свое время владельцы оформили его как универсальную ярмарку, которая под губернаторское распоряжение не подпадает. По факту же ничем он нашего не отличается, - уверена еще одна работница барабинского рынка Елена Есеенко. - И хорошо, пусть работает, но выходит, что дело в бумагах, в названии, а вовсе не в безопасности посетителей. А ведь у нас в мясной ряд даже вход отдельный - условия куда безопаснее, если уж на то пошло. С самого начала изоляции мы работали в перчатках и масках, антисептиками пользовались, но никто на это не посмотрел.

Пробиться на рынок в соседнем районе для барабинских предпринимателей нереально - там каждый за свое место держится. Да и у самой Елены Есеенко за 24 года торговли в родном городе и отношения с поставщиками наработаны, и покупателей она знает, как родных. Единственное утешение после закрытия рынка было в том, что арендную плату приостановили. Коллегам из областного центра и в этом вопросе навстречу не идут.

По словам предпринимателя Светланы Шахтыревой, арендующей место на Центральном рынке Новосибирска, владелец в любых условиях требует плату с 1 по 5 число каждого месяца. В апреле Светлана отдала восемнадцать тысяч рублей, а вышло так, что треть этих денег потрачена впустую - одиннадцать дней простоя. Для того чтобы не потерять место в дальнейшем, за аренду пришлось платить и в первых числах мая, а ведь уже тогда было понятно, что минимум до 12 числа рынок не откроют.

- Нас предупредили о закрытии рынка за три дня, хорошо еще, что успели отказаться от уже заказанной партии товара, - говорит Светлана Шахтырева. - Торгуем копченой рыбой, а ее ведь даже не заморозишь. Многие в такой ситуации и оказались, потеряли товар. Дело ведь было накануне Пасхи, все надеялись, что в праздник будет хорошая торговля. Но как раз на Пасху рынки и прикрыли.

По ее словам, с началом самоизоляции поток покупателей и так серьезно сократился, в последний месяц работы выручка уменьшилась вдвое. Теперь же десятки семей остались без заработка. Вся надежда предпринимателей на то, что в ближайшие дни запрет на торговлю будет снят и с новосибирских рынков.

Прямая речь

Евгения Лейхтлинг, председатель сельхозкооператива "Заря" (город Черепаново):

- Ситуация с коронавирусом практически не затронула производство зерна, молока и мяса, зато серьезно сказалась на переработке. Мы сами выпускаем крупы, кондитерские, мясные изделия, и оборот снизился на пятнадцать процентов только из-за того, что прекратились поставки в муниципальные школы и детские сады. Нас спасает то, что у предприятия есть свои точки сбыта - хотя бы не зависим от арендной платы. Но и в розничной реализации оборот заметно снизился - люди ведь по домам сидят, покупают все в ближайших магазинах. Из-за сокращения доходов мы были вынуждены перевести часть коллектива на неполный рабочий день. Терять работников не хочется, коллектив давно сложился, поэтому на общем собрании все объяснили, нашли понимание. Главное, чтобы люди сохранили работу - как только все вернется в нормальное русло, мы восстановим полные ставки.