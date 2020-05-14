В Новосибирском зоопарке родились шесть красных волчат из Маугли

Шесть красных волчат появилось на свет в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило. Как передает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника учреждения Татьяну Певневу, именно такие животные появились на страницах сборника Редьярда Киплинга "Кника джунглей" в роли рыжих собак.

В знаменитой книге орава диких псов предстала кровожадной стаей, на деле же щенята красных волков выглядят мило. Этот вид относится к редким, в природе их осталось меньше, чем особей снежного барса, около 2,5 тысяч. Красные волки в основном живут в горах и лесах Центральной и Южной Азии, на островах Суматра и Ява.

Ранее они обитали и в России, на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Однако в последний раз в нашей стране это животное было замечено лишь в 1972 году на территории Приморского края.

- В Новосибирском зоопарке в группе красных волков одна из самок родила шесть детенышей", - рассказала Певнева. Сейчас в воспитании малышей, которые уже немного подросли, участвует вся стая. Первое время с ними неотлучно находились только мать и отец, - отмечает Татьяна Певнева.

В природе они живут стаями до 12 особей, охотятся в основном на копытных среднего размера, грызунов, птиц. Биологи Новосибирского зоопарка отмечают высокую степень эмоциональности этих животных, даже подверженность стрессу. Члены семейной группы красных волков постоянно общаются между собой, издавая разнообразные звуки.