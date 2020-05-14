В омском онкодиспансере объявили карантин из-за COVID-19

В корпусе онкологического диспансера на улице Учебной в Омске объявлен карантин. Закрыты два отделения и частично приостановлено проведение химиотерапии.

Как сообщили в минздраве региона, у одного из пациентов диспансера был выявлен коронавирус. В карантин попали контактирующие с ним 46 пациентов и 11 медиков. Они обеспечены необходимыми лекарствами, продуктами и средствами дезинфекции.

- Сегодня ни у кого из участников данных событий коронавирус не подтвержден, - рассказали "РГ" в минздраве. - Однако онкозаболевания - это особый вид заболеваний, и нужно полностью убедиться, что пациент справится с нагрузкой на иммунитет. Если врачи продолжат химиотерапию, а пациент окажется COVID-положительным, это в разы ухудшит прогнозы на выживаемость.

Оказание помощи в двух закрытых отделениях возобновится после того, как будет выдержан необходимый двухнедельный срок. Новые пациенты госпитализируются в другой корпус онкологического диспансера на улице Завертяева.