Единый период нерабочих дней, которые были объявлены в стране с 30 марта в связи с угрозой распространения коронавируса, завершился. В зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе, выход из ограничительного режима будет постепенным.

11 мая полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел заседание окружного координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Было отмечено, что в ряде сибирских регионов уже разрешена работа предприятий отдельных отраслей, открываются парки и скверы для прогулок и занятий спортом.

В Новосибирской области (кроме областного центра) возобновили работу продовольственные рынки.

- В отношении подобных торговых объектов в Новосибирске решение прорабатывается. Мы будем готовы его принять в ближайшие дни - после согласования дополнительных санитарных мер, - уточнил глава региона Андрей Травников.

Что касается открытия непродовольственных магазинов, то это перспектива ближайшей недели. То же самое касается и возобновления деятельности бизнеса по отдельным направлениям.

Однако в связи с тем, что Новосибирская область еще не вышла на плато по заболеваемости, власти приняли решение - продлить режим самоизоляции и ограничения деятельности отдельных предприятий и организаций.

Режим самоизоляции также продлен в Томской области - до 1 июня, но при этом он существенно смягчен. Предположительно через неделю или две, в зависимости от ситуации, будет разрешена работа уличных учреждений общепита. При этом с 18 мая вводится обязательный масочный режим.

В Иркутской области и Красноярском крае режим самоизоляции продлен до 31 мая. По-прежнему приостановлена работа предприятий общественного питания, за исключением работающих на вынос или осуществляющих доставку заказов, а также торговых и торгово-развлекательных центров, бань, саун и других подобных объектов. В Омской области режим самоизоляции продлится до 24 мая. При этом с 12 мая, при условии выполнения санитарных требований, разрешено открыться розничным торговым точкам, которые специализируются на продаже автомобилей, обуви и одежды.

Как отметил полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло, на федеральном и региональном уровнях приняты меры поддержки экономики и социальной сферы в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Их эффективность зависит от координации действий регионов и их взаимодействия с федеральным центром.

Так, в восьми регионах округа приняты меры по снижению налоговых ставок по региональным налогам для организаций, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции. Значимую роль в системе мер поддержки бизнеса играет освобождение или отсрочка от уплаты арендной платы за региональное или муниципальное имущество. В шести региональных планах предусмотрены меры по прямой финансовой поддержке пострадавшего бизнеса. Кроме того, расширены программы доступа субъектов МСП к льготному кредитованию через региональные фонды микрозаймов, фонды поддержки предпринимательства и гарантийные фонды, прорабатывается возможность более широкого привлечения субъектов предпринимательства к госзакупкам.

Прямая речь

Сергей Меняйло, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе:

- Сейчас важно обеспечить по-этапный выход из режима противоэпидемических ограничений, введенных в условиях борьбы с коронавирусом, чтобы восстановить экономику. Прежде всего необходимо оказать помощь предприятиям, осуществляющим деятельность в отраслях, наиболее пострадавших в период распространения коронавирусной инфекции. Необходимо как можно быстрее отработать и запустить механизмы реализации мер федеральной и региональной поддержки бизнеса.