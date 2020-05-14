Практически каждый год сельское хозяйство Северо-Кавказского федерального округа подвергается серьезным испытаниям. В 2020-м аграрии уже пережили малоснежную зиму и засушливую весну с апрельскими заморозками. Теперь же настала пора градобития.

Особенно сложно во время природных катаклизмов приходится ЛПХ и фермерам, которые могут не оправиться после удара стихии. Фото: ТАСС

Как показывает опыт последних лет, ледяные дожди могут обрушиваться на регион с середины апреля и вплоть до августа, нанося ущерб на сотни миллионов рублей. Как в нынешнем году противоградовые службы будут защищать округ, выяснял корреспондент "РГ".

В Кабардино-Балкарии в 2020 году на защиту от града выделили 22 миллиона рублей, что в полтора раза больше, чем в 2019-м. В минсельхозе региона сообщили, что уже заключили госконтракт с Северо-Кавказской военизированной службой об активном воздействии на метеорологические и другие геофизические процессы. Общая площадь защищаемой территории превысит 480 тысяч гектаров, это поможет сохранить будущий урожай.

В 2019 году сильный ливень с градом, обрушившийся на несколько районов Кабардино-Балкарии в середине апреля, нанес агропредприятиям региона ущерб на сотни миллионов рублей. В Баксане, Баксанском и Зольском районах пострадали тысячи гектаров озимой пшеницы и сотни гектаров садов.

В итоге было решено выделить семь миллионов рублей на открытие двух дополнительных огневых пунктов воздействия - в селах Баксаненок и Бабугент. Как сообщил корреспонденту "РГ" руководитель Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические объекты Росгидромета Хизир Чочаев, в регионе работают два военизированных противоградовых отряда (Урванский и Куба-Табинский) и 32 огневых пункта воздействия. Сейчас служба располагает примерно 1200 ракетами, которые используют на территории КБР в течение сезона. Одна ракета стоит более 18 тысяч рублей, а для эффективного воздействия на градовое облако необходимо 10-15 снарядов.

С 2010 года минсельхоз России переложил оплату услуг по градобитию на плечи регионов, а КБР, как известно, субъект дотационный. На первом месте у местных властей стоит решение социальных проблем.

- Финансирования нам не хватает, конечно, - отмечает Чочаев. - Согласно нормативам, на сто тысяч гектаров сельхозземель нужно иметь около одной тысячи ракет. В Кабардино-Балкарии мы защищаем почти полмиллиона гектаров. Заключить с нами договор могут и частники, но крупных сельхозпредприятий, которые способны позволить себе такие услуги, в республике совсем немного, а мелкие еле концы с концами сводят и без этого.

К концу апреля со службой подписали контракты на проведение противоградовых мероприятий только пять агрофирм, которые выделили средства на приобретение дополнительных ракет. По оценкам специалистов, один потраченный таким образом рубль сохранит сельхозпроизводителям шесть рублей дохода.

Движение опасных облаков специалисты отслеживают с помощью современных систем. В головном командно-диспетчерском пункте в Урванском районе обобщают метеоданные, составляют общую картину погодных изменений на подведомственной территории и вырабатывают схему действий. Дежурство идет круглосуточно. Метеорологическая радиолокационная станция может определить координаты выпадения осадков, их тип и направление движения облаков в радиусе 150 километров. Сигнал передается на компьютер, а программа распознает градоопасные облака.

Однако стрелять по ним можно не всегда. Военизированная служба обязана получить перед этим разрешение от Управления движением воздушного транспорта, минпромторга и территориального органа Росгидромета. Например, когда в апреле прошлого года в Баксанском и Зольском районах прошел град, контролирующие органы запретили службе работать, чтобы обеспечить безопасный пролет над зоной самолетов.

- Так иногда бывает, хотя это редкий случай. Допустим, рейсовый самолет запаздывает, а нам надо стрелять. Мы этого делать, естественно, не можем, чтобы не навредить людям, - подчеркнул начальник противоградной военизированной службы.

Из соображений безопасности также нельзя стрелять возле городов. Ракеты, применяемые для воздействия на облака, самоликвидируются на высоте от одного до пяти километров. В результате дробления образуются мелкие осколки, безопасные для населения, животных и строений. Но в редких случаях возможен отказ механизма самоликвидации, тогда ракета упадет и либо разорвется от удара, либо частично углубится в грунт. Во втором случае она взорвется во время соприкосновения с огнем, поднесенным к ней, что может стать причиной несчастного случая.

Еще одна проблема - нахождение нулевой изотермы (прослойки в атмосфере, разделяющей положительную и отрицательную температуры) ниже трех тысяч метров. После воздействия реагента на лед он не успевает превратиться в воду во время выпадения осадков. Но градины в любом случае будут мельче, а значит, нанесут намного меньше ущерба сельхозкультурам.

Конечно, служба защищает не всю территорию республики (1,25 миллиона гектара), а только те зоны, где ведется активное земледелие. Другие же районы попадают в зону погодных катаклизмов. Так, третьего и четвертого мая нынешнего года ледяной дождь обрушился на Зольский и Черекский районы КБР.

По словам Хизира Чочаева, для нормальной работы службы в Кабардино-Балкарии достаточно увеличить финансирование хотя бы до 60 миллионов. Деньги немаленькие, но противоградовая служба способна спасти урожай стоимостью сотни миллионов рублей.

Аналогичная ситуация и в Ставропольском крае, где противоградовая служба работает всего в пяти районах: Кочубеевском, Андроповском, Шпаковском, Предгорном и Кировском, которые считаются наиболее влагообеспеченными. Здесь защищают 839 тысяч гектаров. В 2018 году власти региона обсуждали необходимость расширить противоградовую сеть и добавить пункты воздействия, но дальше разговоров дело не пошло. Хотя, как отчитывался минсельхоз в тот год, только благодаря трем отстрелам ракет - 10, 15, 20 мая - удалось предотвратить ущерб сельхозугодьям общей площадью 9340 гектаров на сумму 406,9 миллиона рублей. Тогда был израсходован 581 снаряд.

Сейчас на Ставрополье функционируют 44 пункта воздействия.

- Контракт с минсельхозом региона на 2020 год заключен, работы начались в ноль часов восьмого мая и продлятся до июля. Последний раз сеть расширяли в 2011 году - тогда добавилось пять новых пунктов. Заказчики могут обратиться в службу, заключить договоры о расширении защиты и установить пункты воздействия в любой точке Ставропольского края, но никто этого не делает, - посетовала начальник Ставропольской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические процессы Ирина Акимова.

Кстати

Градобойщики Северного Кавказа пользуются большим спросом в других странах. В СКФО военизированные службы работают весной и летом, а затем специалисты отправляются в Аргентину делать ту же работу для местных аграриев.