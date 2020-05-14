На Ставрополье покончила с собой женщина, вылечившаяся от COVID-19

В Ставропольском крае выясняют обстоятельства самоубийства женщины в одной из больниц региона. Там она лечилась от коронавируса, сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Instagram.

- Пожилая женщина с коронавирусом проходила лечение в одной из больниц нашего края. Врачи сделали для нее все, она выздоровела и уже готовилась к выписке, - заявил он.

Пациентка найдена мертвой на территории больницы. Сейчас правоохранители и следователи выясняют обстоятельства случившегося. В лечебном учреждении назначена проверка.