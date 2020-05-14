В трех зоопарках края, чтобы получить хоть какой-то доход во время самоизоляции, стали продавать билеты с открытой датой. Любой желающий может купить его сейчас, а воспользоваться, когда в крае снимут ограничения.

Первыми эту идею воплотили руководители двух зоопарков "Берендеево" (один находится в Ставрополе, а второй - в Пятигорске). Сейчас здесь предлагают приобрести два билета по цене одного (250 рублей - детский, 350 - взрослый). Как рассказала корреспонденту "РГ" директор предприятия Кристина Кудинова, таким образом компания пытается частично компенсировать убытки и продержаться до снятия ограничений.

- Сейчас финансово нам приходится туго, мы существуем только за счет собственных доходов. И наш единственный источник прибыли - проданные билеты. 28 марта мы закрыли двери. При этом животных нужно обеспечивать кормом, сотрудников - зарплатой, надо рассчитываться за коммунальные услуги с поставщиками и платить за аренду, - говорит Кудинова.

По ее словам, "Берендеево" большую часть выручки получает летом и на майские праздники. В другое время посетителей меньше. В этом году их фактически еще и не было. Предприниматели начали тратить накопления, однако они почти исчерпаны.

- Мы решили обратиться к населению и предложили купить билеты сейчас за полцены, а после отмены самоизоляции ими воспользоваться. Действовать они будут в течение трех месяцев, - рассказывает об акции Кристина. - Хотим также сделать видеоролики кормления животных и выкладывать их онлайн с просьбой помочь. Возможно, это тоже поможет нам продержаться.

В этом году посетителей в зоопарках почти не было. Предприниматели начали тратить накопления, однако средства уже исчерпаны

Горожане, кстати, откликнулись на призыв о помощи, и стали не только покупать билеты, но и приносить подходящие корма для обитателей "Берендеева". Поддержку оказывают и меценаты: местная сеть магазинов зоотоваров предоставила лекарства, а сельхозпроизводители привезли полторы тонны гороха. Всего в зоопарках содержится около 70 животных: олени, альпаки, дикобразы, зайцы, еноты, кенгуру и другие.

Директор "Берендеева" пояснила, что, хотя предприятия этой сферы деятельности и отнесли к наиболее пострадавшим от коронавируса, помощи от властей они пока не получали.

- Мы потеряли очень много средств из-за ограничений. Арендную плату с нас пока не требуют, так же как и возврата кредита, который мы брали в конце прошлого года для выплаты жалованья сотрудникам. Но, думаю, скоро кредиторы про нас вспомнят, - продолжает Кудинова.

Между тем животные, привыкшие к посетителям, рады, когда к ним подходят люди. И если видят сотрудника зоопарка, бросают еду и сразу идут к человеку.

- Они привыкли к ласке и вниманию, к тому, что их чем-то вкусным угощают, - говорит директор "Берендеева".

А в зоопарке, расположенном в парке Победы Ставрополя, случился настоящий беби-бум. По словам руководителя пресс-службы ставропольских парков культуры и отдыха Сергея Видинева, это говорит о том, что животные не голодают и обеспечены всем необходимым. Тем не менее и здесь переживают тяжелые времена и по примеру "Берендеева" также начали продажу билетов с открытой датой, сделали даже специальные QR-коды для оплаты.

- У нас заключены договоры на поставку кормов, и партнеры, понимая сложную обстановку, пошли нам навстречу, - сообщил Видинев.

В зоопарке месячный запас еды для его обитателей, но он все же подходит к концу. Кроме того, нужно платить зарплату работникам зоопарка и собственной ветеринарной клиники.

- Животных мы в беде не оставим, но помощь граждан нам необходима. Кто-то покупает билет, кто-то переводит деньги просто так. Мы всем признательны, - отмечает Видинев. - А вот чего делать не стоит, так это приносить животным еду. Во-первых, так люди нарушают режим самоизоляции, а во-вторых, пытаются накормить обитателей зоопарка продуктами, которые им не подходят. При обеспечении животных питанием необходимо соблюдать множество строгих требований, за этим следят в природоохранной прокуратуре и министерстве природных ресурсов края. Поэтому горожанам лучше остаться дома и купить билет онлайн. Это правильно и разумно.

Кстати

Волонтеры и владельцы торговых сетей Железноводска помогли продуктами обитателям дельфинария в соседнем Кисловодске. Из-за введенных в связи с пандемией ограничений морские котики, дельфины и нерпы находились на грани голодной смерти.

- Зрители перестали посещать океанариум, так как отменены все представления, поэтому морские артисты остались без пропитания. К таким новостям нельзя оставаться безучастным, и Железноводск решил поддержать дельфинов и китов. Мы связались с руководством океанариума и выяснили, что на первое время морским обитателям требуется 100 килограммов морской рыбы, предпочтение они отдают сельдевым, - сообщил глава Железноводска Евгений Моисеев.

Кроме того, в Нальчике из-за введенных ограничений застрял передвижной "Советский цирк". Сотрудники остались без зарплаты. Нет средств на содержание как людей, так и животных. Волонтеры Кабардино-Балкарии доставили им продуктовые наборы от жителей и предпринимателей города в ходе акции "Тележка добра".