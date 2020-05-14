Власти региона выделили 15 миллионов рублей единственному в республике сахарному заводу, который находится в Аргуне. На эти средства предприятие закупит вспомогательное сырье и материалы, чтобы подготовиться к следующему сезону, когда созреет посеянная в этом году свекла.

- Оборотные средства нам предоставлены для обеспечения населения республики продукцией собственного производства, а также формирования необходимого запаса сахара- песка. Полученные деньги позволят переработать 60 тысяч тонн сахарной свеклы и изготовить более шести тысяч тонн сахара, самообеспеченность республики данной продукцией превысит 20 процентов, - рассказал директор ГУП "Сахарный завод Чеченской Республики" Турпал Каимов.

По его словам, в 2020 году сахарной свеклой планируется занять 2400 гектаров, при этом две тысячи уже засеяны. Как сообщили корреспонденту "РГ" в республиканском минсельхозе, чеченский сахарный завод - одно из немногих российских предприятий этого профиля, которое принадлежит региону, а не частному бизнесу: "Помимо прочего, оно обеспечивает работой местных жителей. Перед минсельхозом не стоит цель сделать его прибыльным, завод многие годы работает в ноль. Важнее сохранить заработок людей".

Мощность предприятия невысокая, оно способно перерабатывать около 1500 тонн свеклы в сутки. Почти вся продукция остается в регионе. В минсельхозе добавили, что субсидия в размере 15 миллионов рублей - незначительная сумма для завода данного профиля. Будь он частным, эти средства его владельцы также выделили бы на текущие работы в сезоне.

"Сейчас каждый субъект РФ, в соответствии с поручениями федеральных властей, готовит ресурсы, в том числе продовольственные, на случай непростых времен. Сахар - один из таких ресурсов. Именно поэтому глава республики и поставил задачу обеспечить им Чечню", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее власти Карачаево-Черкесии выделили 25 миллионов рублей на гранты сельхозпроизводителям, которые занимаются выращиванием сахарной свеклы. В прошлом году ею засеяли поля 20 хозяйств в Адыге-Хабльском, Ногайском, Прикубанском и Хабезском районах. Под корнеплоды выделили 4322 гектара, что на 1562 гектара больше, чем в 2018-м. Результат не заставил себя ждать. Аграрии получили 179,4 тысячи тонн сахарной свеклы - на 69 тысяч тонн больше, чем годом ранее.

Предприятие способно перерабатывать около 1500 тонн сахарной свеклы в сутки. Почти вся продукция остается в регионе

Программа субсидирования фермеров и сельхозпредприятий привела к тому, что в нынешнем году площадь посевов увеличилась еще на 60 процентов, культивируют эту культуру уже в пяти районах республики. Предполагается, что вся продукция аграриев будет востребована, причем единственным в республике заводом по производству сахара - Эркен-Шахарским.

Чтобы повысить рентабельность, на этом предприятии ввели линию по выпуску рафинированного и прессованного сахара для внутреннего рынка. Как сообщили в минсельхозе региона, его выпускают в разных формах - кубиками, ромбиками, делают порционным для ресторанов. Для региональных реализаторов продукции действует система скидок, поэтому на заводе уверены, что весь товар смогут продать.

Между тем в стране нестабильная обстановка на рынке сахара. В нынешнем сельскохозяйственном сезоне, который продлится с августа 2020-го по июль 2021-го, могут приостановить работу три завода страны. Как пояснил глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин, причина в том, что в последние три года среднегодовые цены на сахар находились на уровне, не позволяющем поддерживать рентабельность производства.

Дело в том, что выпуск стал превышать потребление. Излишки необходимо было реализовывать за границей. Но распродать избыток сахара не удалось, так как мировые цены снизились. Товар начал скапливаться в России. Это, в свою очередь, привело к обвалу на внутреннем рынке - стоимость килограмма упала до 20 рублей (в 2016 году он стоил 35 рублей).

- Снижение цен, обусловленное перепроизводством, не смогло переломить даже кризисное ослабление рубля. Сахар - биржевой товар, и его стоимость зависит от цен на мировом рынке, которые устанавливаются в долларах, - отмечает инвестиционный менеджер "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. - Вместе с тем он остается основным товаром в структуре потребления, и его цена сильно влияет на расчет общего уровня потребительской инфляции.

Если ситуация с мировыми и внутренними ценами на сахар не изменится, то придется закрывать и другие заводы, считает Бодин. Останутся лишь те предприятия, где есть собственное производство сахарной свеклы, так как таким образом можно оптимизировать издержки.

Комментарий

Алексей Коренев, аналитик ГК "Финам":

- Россия уже много лет производит сахара больше, чем может потребить. Из-за этого на рынке постоянный переизбыток продукции. Экспорт на данный момент проблему решить не может. В среднем мы ежегодно выпускаем около 6,4 миллиона тонн сахара (цифра может несколько меняться от сезона к сезону), а съедаем около шести миллионов тонн. На экспорт уходит незначительная часть - крупнейшим покупателем является Белоруссия, импортирующая около 130-135 тысяч тонн в год. Ранее около 110-115 тысяч тонн закупал Узбекистан, но из-за введения повышенного НДС на российский сахар поставки туда практически прекратились. Другие страны приобретают совсем немного. Из-за этого переходящие запасы из года в год колеблются в пределах 2-2,7 миллиона тонн.

В итоге российские аграрии то сокращают посевы сахарной свеклы, если предыдущий сезон был удачный и перепроизводство привело к заметному падению цен, то увеличивают, когда они начинают снова расти. В прошлом году стоимость сахара снижалась до рекордно низких показателей (в рознице килограмм стоил 23-25 рублей), что сделало его производство вообще нерентабельным. В итоге не только были сокращены посевы на 2020 год, но даже закрыто несколько перерабатывающих заводов.

Сейчас цены начали восстанавливаться. Причем в значительной степени производителям помог ажиотажный спрос в конце марта и начале апреля, когда покупатели в магазинах в момент введения режима самоизоляции приобретали товары длительного срока хранения. На сегодняшний день оптовая цена на сахар колеблется в пределах 24,3 (Брянск) - 27,5 (Москва, Нижний Новгород) тысячи рублей за тонну. В рознице же его стоимость достигает 32-35 рублей за килограмм. После ажиотажного спроса на данную продукцию цены несколько стабилизировались.

Однако, с учетом того, что посевные площади в этом году были сокращены, можно вновь ожидать снижения объемов производства, что приведет к постепенному росту цены на сахар на 15-22 процента до конца года. И, конечно, не стоит забывать, что он относится к категории стратегически важных видов продукции, находящихся в списке доктрины продовольственной безопасности страны, в соответствии с которой самообеспечение сахаром должно быть на уровне не ниже 80 процентов.