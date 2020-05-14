В Ингушетии силовики начали поиск банды террориста Бютукаева

УФСБ Ингушетии на границе с Чечней проводит операцию по поиску боевиков под предводительством Аслана Бютукаева.

Как сообщает "Интерфакс", предполагается, что боевики могут прятаться в лесах Сунженского района республики, в долинах рек Асса и Фортанга.

Глава района Магомед Дзейтов накануне в своем Instagram проинформировал население, что на территории введены временные ограничения в связи с проведением оперативно-розыскных мероприятий и рекомендовал гражданам воздержаться от посещения лесов.

"Меры направлены на обеспечение общественной безопасности и предпринимаются в соответствии с законодательством РФ", - сообщил он после совестного с ФСБ совещания, посвященного противодействию терроризму и экстремизму.

"РГ" сообщала, что Аслан Бютукаев является "правой рукой" Доку Умарова - главного организатор теракта в московском аэропорту "Домодедово" в январе 2011 года. Бютукаев находится в международном розыске.