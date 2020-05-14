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14.05.2020 20:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Обнаружены минералы, существование которых в природе казалось невозможным

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Ученые обнаружили два новых минерала, которые возникли из вулканических газов. Ранее считалось, что получить их можно только в лаборатории, но петербургские исследователи нашли их в природе, сообщает пресс-служба СПбГУ.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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Во время одной из экспедиций на Камчатку, исследователи обнаружили образцы неизвестных до этого науке минералов, которые получили названия "арсмирандит" и "леманнит". Они относятся к классу полиоксометаллатов, соединений, содержащих наноразмерные кластеры, образованные атомами металла и кислорода.

Это весьма интересные для науки соединения, благодаря высокой каталитической и магнитной активности, структурному и химическому разнообразию, их можно применять в самых разных отраслях. То, что обнаруженные исследователями образцы арсмирандита и леманнита, были образованы из газовой фазы - тоже необычно. Изучение этого процесса имеет значение для разработки методик по синтезу новых материалов. Дело в том, что в лабораторных условиях полиоксометаллаты получают в основном из водных растворов.

Открытые минералы представляют собой скопления изумрудно-зеленых кристаллов. Что арсимандит, что лемманит, состоят из полиоксометаллатных кластеров, но в первом минерале в центре находится атом железа, во втором - титана. Атомы металлов окружены восемью атомами кислорода, а уже вокруг них находятся 12 атомов меди, которые располагаются по вершинам кубоотаэдра. Сами кластеры уложены в трехмерном шахматном порядке и между ними находятся атомы натрия и хлора.

Арсмирандит получил свое название из-за присутствия в его составе мышьяка, а лемманит назвли в честь выдающегося немецкого ученого Иоганна Готлоба Леммана.

Первая статья о новых минералах опубликована в журнале Scientific Reports, но в скором времени ученые планируют выпустить подробную публикацию с описанием арсмирандита и лемманита.

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