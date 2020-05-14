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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Коми из-за обрушившейся облицовки камина погиб ребенок

Текст: Светлана Цыганкова

В одном из населенных пунктов Усть-Вымского района Республики Коми на трехлетнего мальчика обрушилась часть камина.

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Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла 13 мая в частном доме. Ребенок играл возле камина. На него неожиданно и рухнула его кирпичная облицовка. Мальчик получил открытую черепно-мозговую травму. Врачи больницы не смогли его спасти.

Расследование уголовного дела продолжается. Выясняются причины ЧП.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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