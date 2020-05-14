В Петербурге оштрафовали мужчину, который не слушал новости

Две тысячи рублей штрафа заплатит петербуржец, которого задержали во время прогулки в Приморском парке победы. На заседании Петроградского районного суда мужчина заявил, что знал об ограничительных мерах, но старался не слушать новости, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Также петербуржец заявил, что видел в парке и других людей, причем их не останавливали и протоколы на них не составлялись.

Суд не счет позицию мужчины убедительной и признал его виновным в невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

В Петербурге с началом ограничительных мер был введен запрет на посещение парков и скверов, все входы в зеленые зоны города перекрыты ограничительными лентами, на информационных стендах вывешаны объявления о запрете.

Сами парки и скверы регулярно патрулируются сотрудниками полиции.