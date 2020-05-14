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14.05.2020 16:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге задержали за взятку замглавы Красносельского района

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении одного из заместителей главы администрации Красносельского района. Еще одним фигурантом стал замдиректора районного жилищного агентства. Высокопоставленным чиновникам вменяют покушение на получение взятки и на попытку посредничества при взяточничестве, сообщает пресс-служба СК по Северной столицы.

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Уголовное дело в ведомстве возбудили по материалам оперативно-розыскной деятельности, которые предоставили в полиции и региональном отделении ФСБ.

Замглавы районной администрации подозревают в том, что он предложил через советника гендиректора одной крупной коммерческой структуры передать ему взятку в размере 300 тысяч рублей. Посредником, по версии следствия, должен был стать замдиректора районного жилищного агентства.

За эти деньги, как считают в региональном СК, чиновники были готовы оказать коммерческой структуре разного рода общее покровительство и способствовать заключению госконтрактов именно с этой компанией.

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Тем не менее, коммерческая организация в этой схеме участвовать не стала. Советник генерального директора действительно передал деньги, но только действовал он в рамках оперативно-розыскного мероприятия. На улице Катерников рядом с Южно-Приморским парком он передал 300 тысяч рублей замдиректору жилищного агентства, после чего тот сразу же был задержан.

В ближайшее время чиновникам изберут меру пресечения.

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