В Карелии приступили к сборке первого судна-краболова. Всего должны построить семь судов, предназначенных для вылова и перевозки живого краба.

Проект разработали в Санкт-Петербурге. А эксплуатироваться они будут в бассейнах Охотского и Берингова морей. На борту установят оборудование, позволяющее вылавливать краба с помощью ловушек и хранить его в девяти специальных емкостях. Судно имеет большую кормовую палубу для хранения ловушек. Зоны их подъема и спуска, а также сортировки улова находятся по правому борту.

Как замечают разработчики, после сортировки улова самки и молодняк краба возвращаются в море, а разрешенный к промыслу самец - в помещение для взвешивания на главной палубе. Оттуда живой краб в клетках помещается на хранение в одну из девяти конструкций. Разгружать клетки будут с помощью палубного крана-манипулятора.

Серийный проект строительства краболовов позволит загрузить карельское предприятие на пять лет вперед. При этом производитель будет параллельно вести модернизацию, не отвлекаясь на поиск новых заказов. На заводе уже начали резку металлопроката и узловую сборку секций первого судна-краболова.

Начиная с 2022 года вклад рыбохозяйственного комплекса в ВВП России составит около 30 миллиардов рублей в год

Строительство краболовов в республике осуществляется в соответствии с федеральной программой "Квоты в обмен на инвестиции". Суть ее в том, что механизм поддержки рыбной отрасли предполагает предоставление квот на добычу водных ресурсов в обмен на строительство новых судов или перерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке. Планируется, что до 20 процентов от общедопустимого улова будет отведено именно на эти цели.

Начиная с 2022 года вклад рыбохозяйственного комплекса в ВВП России составит около 30 миллиардов рублей в год, сумма же привлеченных инвестиций к этому времени достигнет порядка 200 миллиардов.

Планируется построить 100-120 рыбопромысловых судов и 10-15 рыбоперерабатывающих заводов.