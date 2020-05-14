С 1 мая в садоводствах Ленинградской области должны были открыться все местные магазины. Однако снабжение продуктами и товарами первой необходимости жителей отдаленных населенных пунктов в сельской местности вызывает опасения на самых разных уровнях.

Работа таких объектов нестационарной торговли становится убыточной прежде всего потому, что жителей там становится все меньше. А дачники имеют возможность делать покупки в более крупных магазинах, где выбор больше, и добираются до них на собственных автомобилях. То есть затраты на закупку ассортимента, топливо, оплату труда персонала, банковское обслуживание превышают выручку, которую может принести поездка в деревню, где осталось не более десятка жителей. А то и два-три человека. Однако нужно иметь в виду, что этот сектор ретейла важен для местности, где он работает, как минимум по трем причинам.

Во-первых, потребкооперация дает возможность местным производителям сбывать свою продукцию. Порог входа в крупные торговые сети весьма высок, причем и по объемам производства, и по размеру финансовых вложений.

- Небольшие магазины и даже сети могут работать с фермерами напрямую, - считает председатель комитета по ретейлу петербургской "Деловой России" Дмитрий Чтецов. - Возможно, помощь такой торговле могли бы оказывать небольшие государственные распределительные центры, которые обеспечат ассортимент товаров первой необходимости. Создание такого аналога кооперации сделает систему более устойчивой, хотя юридически все ее участники останутся отдельными юридическими лицами - это делает более гибкой их работу с локальными производителями.

Вторая причина, по которой эксперты считают важным сохранение и развитие торговли там, где она уже существует, - налоговые отчисления и сохранение рабочих мест, то есть выполнение главной задачи местных властей - управление территориями. В Псковской области убытки облпотребсоюза составили по итогам 2019 года 112 миллионов рублей. Сколько при этом они заплатили налогов в бюджеты всех областей, сейчас считает рабочая группа Псковского областного собрания депутатов.

Наиболее актуальной мерой поддержки стало бы обновление автотранспорта предприятий, которые занимаются выездной торговлей

Из средств, которые отчисляются как НДФЛ работников, как налог на прибыль или транспортный налог, формируются в том числе бюджеты районов, то есть от их величины зависит качество жизни конкретной деревни, конкретного района в целом.

Наконец, третья причина - социальная миссия такого бизнеса. Люди, проживающие вдали от районных центров, не чувствуют себя брошенными, пока им регулярно привозят хлеб и доставляют почту. И это тоже нельзя сбрасывать со счетов, говоря об экономической целесообразности. Поэтому регионы разрабатывают для него особые меры поддержки. Это может быть компенсация доставки товаров первой необходимости автолавками районных потребительских обществ или аренда помещений, находящихся в собственности, по сниженным ставкам, льготы по уплате транспортного налога на автолавки, переход на упрощенную систему налогообложения. Однако, как предлагают эксперты, в обмен на преференции бизнес должен заключать с местной администрацией договор о том, что он обязуется отработать на льготных условиях не меньше года. То есть к праву на льготы должны прилагаться обязанности.

Тем временем

В Вологодской области также идет закрытие стационарных магазинов в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах.

- Правительство области прилагает усилия, чтобы обеспечить население продовольствием и поддержать малый бизнес. Оптимальным решением данной проблемы является развитие мобильной торговли, - отметил заместитель губернатора Виталий Тушинов. - В 2017 году правительством области принято решение о субсидировании части затрат на горюче-смазочные материалы, расходуемые при доставке продуктов в те труднодоступные и малонаселенные пункты, в которых отсутствуют стационарные магазины. Почти 10 миллионов рублей мы ежегодно инвестируем на эти цели.

Также было принято решение расширить меры поддержки для организаций потребительской кооперации и предпринимателей, занимающихся доставкой продуктов на селе, для чего проведены несколько встреч с бизнес-сообществом.

- Выяснилось, что наиболее актуальной мерой поддержки стало бы обновление автотранспорта предприятий, которые занимаются выездной торговлей, или приобретение новых специализированных машин для выездной торговли. Речь о транспорте, в котором имеются оборудованные витрины, морозильные камеры, холодильники. Организовано комфортное место работы продавца с отопителем в зимний период. То есть целая масса преимуществ, которые позволяют комфортно работать и предоставить населению больший спектр услуг в тех местах, где нет стационарных магазинов, - рассказал Виталий Тушинов. - Поэтому было принято решение о том, что Вологодская область будет субсидировать приобретение таких специализированных автолавок. Мы рассчитали, что примерная стоимость такой автомашины на базе ГАЗ или "Газели" - до двух миллионов рублей. Правительством области принято решение о выделении средств бюджета на компенсацию части затрат на оборудованные автолавки. Половина стоимости автолавки оплачивается за счет бюджета региона и еще 1 процент - из бюджета района. С каждым муниципальным образованием заключены соглашения о предоставлении субсидий в размере одного миллиона рублей. На эти цели из бюджета области выделено 26 миллионов рублей.

Победителями конкурсов по закупке автолавок стали как предприятия потребительской кооперации, так и индивидуальные предприниматели, осуществляющие выездную торговлю.

Приобретение специализированного автотранспорта позволит увеличить ассортимент и товарооборот автомагазинов и, как следствие, повысит отчисления в бюджеты разных уровней. В совокупности 26 автолавок - это 52 рабочих места (водитель и продавец), а также более 1,5 миллиона рублей НДФЛ с их заработной платы. Окупаемость проектов составит около 3,5 года.

По словам Виталия Тушинова, если потребность в работе автолавок в районах будет выше, правительством области будет рассмотрена возможность приобретения дополнительных единиц специализированной техники.