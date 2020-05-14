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14.05.2020 19:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вологжанина приговорили к году лишения свободы за хищение пирожков

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К году лишения свободы в колонии строгого режима приговорили жителя Вологодской области, который вынес из сельского магазина поднос с пирожками. Происшествие в полиции квалифицировали как ограбление, а мужчину посчитали рецидивистом.

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области инцидент произошел в селе Шонга Кичменгско-Городецкого района. 21-летний мужчина в пьяном состоянии пришел в сельпо и стал требовать, чтобы ему отпустили пиво в долг.

Продавец отказалась, тогда мужчина стал озираться вокруг и увидел на прилавке поднос с пирожками. Вологжнин откусил один пирожок, а потом схватил весь поднос и покинул территорию магазина.

Заведующая, ставшая свидетельницей инцидента, вызвала полицию. Вологжанина задержали по горячим следам, он еще не успел съесть все пирожки, поэтому в полицейском протоколе появилась надпись "похищенное частично изъято".

Уже общаясь с полицейскими, мужчина полностью признал все предъявленные ему обвинения, но признался, что ничего пояснить по обстоятельствам случившегося не мог из-за того, что был пьян. Ущерб магазину мужчина впоследствии полностью возместил.

Эту историю можно было бы отнести к разряду курьезов, но ранее вологжанин уже был судим и его приговорили к условному наказанию. Так как его испытательный срок еще не прошел, а уголовное дело было возбуждено по статье "грабеж", то в этот раз его приговорили к реальному сроку лишения свободы. При этом предыдущий его срок также из испытательного стал реальным, так что по приговору суда в колонии мужчина проведет несколько лет.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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