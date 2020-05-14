Жительнице Карелии за клевету на сожителя грозит миллион рублей штрафа

Жительницу Сегежского района будут судить за оговор бывшего возлюбленного. Прокуратура утвердила обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному по статье 128 УК РФ - клевета.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии, женщина, испытывая неприязнь к бывшему сожителю, опубликовала в соцсетях заведомо ложные сведения о его частной жизни. Этим она опорочила честь и достоинство мужчины.

Уголовное дело уже направили мировому судье, который рассмотрит его по существу. По данной статье обвиняемой грозит в том числе и штраф до одного миллиона рублей или обязательные работы сроком до двухсот сорока часов.