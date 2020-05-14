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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-директор "Крымавтотранса" задержан за незаконные премии

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым
Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым

В Крыму задержан экс-руководитель ГУП РК "Крымавтотранс", который организовал преступную схему хищения денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по РК и Севастополю.

С сентября 2018 по июль 2019 года директор незаконно выплачивал себе и топ-менеджерам госпредприятия денежные премии в завышенных размерах, скрыв от министерства транспорта РК сведения о фактическом плачевном финансово-экономическом состоянии ГУПа.

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- Сумма незаконно присвоенных и растраченных директором государственного предприятия денежных средств составила порядка пяти миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе.

Следственный отдел УФСБ России по РК и Севастополю завел на чиновника уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Обвиняемый задержан. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Сейчас выявляются возможные сообщники чиновника.

ГУП РК "Крымавтотранс" - это предприятие, обслуживающее 59 действующих объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалы и автостанции), расположенные на территории крымского полуострова и объединенные в 11 автостанционных сетей. Предприятие относится к ведению министерства транспорта Республики Крым.

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