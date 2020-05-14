На Дону вынесли приговор серийному убийце и насильнику

В Ростове-на-Дону бывший военнослужащий Давид Сарабашян осужден к пожизненному лишению свободы за совершение убийств и сексуальных преступлений в отношении женщин. Он признан виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ - покушение на изнасилование, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, убийство, кража.

В 2018 году в Ростове было найдено тело девушки 25 лет, после тщательной работы аналитиков, экспертов и следователей удалось выйти на след преступника, и он был задержан и заключен под стражу.

Уже в ходе расследования уголовного дела было установлено, что кровавый след, оставленный подозреваемым в 2018 году, тянется еще дальше.

Выяснилось, что в 2000 году Сарабашян, будучи военнослужащим, самовольно покинул воинскую часть, дислоцировавшуюся в Ростове, и напал на двух молодых женщин 27 и 32 лет. Изнасиловав, он убил их. Следующие зверства он совершил в ноябре 2001 года, затем в июле 2003-го, его жертвами стали 16-летняя девочка и 41-летняя женщина.

Очередная попытка, в марте 2015 года, оказалась неудачной. 29-летняя девушка дала активный отпор маньяку и осталась жива. Но он вновь взялся за старое и в октябре 2018 года совершил изнасилование, насильственные действия сексуального характера, а затем убийство 25-летней девушки.

"Проведенной судебно-психиатрической экспертизой установлено, что Сарабашян каким-либо психическим расстройством не страдает. Эксперты выявили у него расстройство сексуального влечения, склонность к садизму", - сообщается в пресс-релизе следственного управления СК РФ по Ростовской области.