На Кубани байкеров оштрафовали за мотопробег во время карантина

В Туапсе городской суд признал шестерых байкеров виновными в нарушении карантина. Им назначены административные штрафы в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

- Сейчас в Туапсинский городской суд на рассмотрение поступило еще 10 материалов об административном правонарушении в отношении участников того же мотопробега. В ближайшее время они будут рассмотрены, по ним будут приняты решения, - добавили в крайсуде.

Как выяснилось, в субботу, 25 апреля несколько десятков краснодарских мотоциклистов съехались на побережье Черного моря в поселок Ольгинка Туапсинского района. Сделали там совместное фото, которое потом опубликовали на странице мотосообщества в соцсети. Полицейские провели сними профилактическую беседу (без протоколов), разъяснив, что массовые слеты в период карантина запрещены.

Однако в понедельник, 27 апреля на заседании краевого Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом губернатор Вениамин Кондратьев поручил разыскать мотоциклистов, нарушивших режим самоизоляции и привлечь их к ответственности.

Сейчас байкеры на своей странице вновь выложили скандальный снимок на фоне скал и моря, подписав его: "Самое дорогое групповое фото", и обратились… за денежной помощью к подписчикам.