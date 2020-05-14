В режиме самоизоляции предприниматели доставляют своим клиентам продукты на дом. Бизнес довольно быстро подстроился к потребительскому спросу: за последние 1,5 месяца доставку организовали небольшие магазины формата "у дома", розничные рынки, сетевые супермаркеты и даже такси. В начале апреля появился интернет-магазин продуктов и товаров первой необходимости в Большой Ялте.

В объявлении на двери небольшого магазина "Максим", расположенного в микрорайоне Марьино в Симферополе, указан телефон, по которому жители могут заказать продукты.

- Бабушке хлеб бесплатно привезем. С остальных денег за доставку тоже не возьмем, если продуктов закажут хотя бы на тысячу рублей, - рассказывает сотрудница магазина.

В другом районе города продавцы рынка на улице Балаклавской создали в соцсетях группу "Витаминка", они принимают заказы и доставляют бесплатно овощи, фрукты и полуфабрикаты.

С 20 апреля службу доставки продуктов на дом организовала и сеть супермаркетов "Корзина". Воспользоваться этой услугой могут жители Симферополя, Феодосии и Ялты.

- Мы увидели, что эта услуга востребована, изучили опыт материка и решили попробовать. К тому же наблюдалось снижение потребительского потока на 50 процентов, надо было перестраивать бизнес в соответствии с новыми требованиями. И нам было важно сохранить рабочие места. Спрос есть, но не такой, как ожидали, - рассказывает исполнительный директор сети супермаркетов Андрей Шаврин.

Основные клиенты - это люди среднего возраста, которые заказывают продукты для себя и своих родителей, а также мамы с детьми. Сворачивать работу службы доставки после отмены ограничительных мер в сети супермаркетов не собираются. Надеются, что ее услуги будут востребованы и дальше.

Председатель ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев отмечает, что большинство торговых сетей в республике не рассматривают вопрос организации доставки продуктов на дом. Потому что на это необходимы дополнительные материальные ресурсы: на покупку машин для развоза заказов, на зарплату курьерам и так далее.

Коммерческий директор универсамов "Яблоко" Татьяна Пикалова сообщила, что создавать интернет-магазин не планируют, потому что магазинов этой сети много и большинство из них находятся в спальных районах.

Помимо ретейлеров, доставляют продукты на дом и службы такси. Диспетчер принимает заказ и отдает список водителю. Стоимость услуги в Симферополе составляет около 300 рублей.

В конце марта жители Севастополя решили поддержать крымских фермеров. Они создали в соцсетях группу "Местная еда на заказ". К ней присоединились более тысячи человек - потенциальные покупатели, производители ремесленного хлеба, фиточая, фермерского сыра и колбас и многого другого. По словам инициатора Татьяны Большаковой, группа в соцсетях имеет все шансы перерасти в масштабный проект развития фермерского хозяйства Крыма. За полтора месяца налажена доставка продуктов в Севастополе, Ялте и Симферополе. В планах - создание интернет-магазина.

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