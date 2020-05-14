В Крыму гражданина Украины осудили за вооруженное нападение на банк

Алуштинский городской суд вынес приговор гражданину Украины, который 10 января 2020 года с пневматическим автоматом "АК-74М" пытался ограбить отделение "Севастопольского морского банка".

Как сообщила пресс-служба алуштинского суда, грабитель был сильно пьян и из хулиганских побуждений ворвался в офис банка с пневматическим автоматом модели "АК-74М" калибра шесть миллиметров, внешне визуально схожим с боевым оружием. Преступник потребовал выдать ему деньги и грозил взять в заложники сотрудников банка.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, сотрудники банка - трое женщин - были вынуждены нажать тревожную кнопку и вызвать полицию.

- Уголовное дело было рассмотрено судом в особом порядке, поскольку подсудимый согласился с предъявленным обвинением, а потерпевшие - сотрудники банка - не стали возражать против рассмотрения дела в сокращенном порядке, - рассказала в суде. - При назначении наказания суд учел, что грабитель был ранее судим, но полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Отягчающим обстоятельством суд признал совершение преступления в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Отменив ранее вынесенный Железнодорожным районным судом Симферополя условный приговор, суд назначил окончательное наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы. В срок отбытия наказания зачтено время содержания под стражей с 21 января 2020 года из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.