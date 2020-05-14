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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Севастополе завели дело за массовую вырубку можжевельника

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Неизвестные вырубили можжевеловую рощу под Севастополем. Фото: Севприроднадзор Неизвестные вырубили можжевеловую рощу под Севастополем. Фото: Севприроднадзор
Неизвестные вырубили можжевеловую рощу под Севастополем. Фото: Севприроднадзор

По факту незаконной вырубки можжевельника и сосны в окрестностях села Родное возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Фото: Севприроднадзор
Ущерб от вырубки можжевельника в Севастополе оценили в 35 млн руб

ЧП произошло в конце марта. Варварскую вырубку можжевеловой рощи заметили местные жители, которые вызвали на место Севприроднадзор и полицию. В общей сложности было уничтожено почти 700 деревьев и кустарников, занесенных в Красную книгу России. Ущерб экологи оценили в 35 миллионов рублей. Выяснилось, что можжевельник рос на сельскохозяйственном участке, владелец решил его расчистить для высадки виноградника.

Однако правоохранители выяснили, что можжевеловый лес был вырублен не только на частном наделе, но и за его пределами, на территории Терновского участкового лесничества.

- В марте 2020 года за границами земельного участка, находящегося в частной собственности, на территории Терновского участкового лесничества вырублены можжевельник и сосна крымская в отсутствие соответствующего права, - сообщили в прокуратуре.

Материалы были переданы в полицию, отдел дознания ОМВД России по Балаклавскому району Севастополя возбудил уголовное дело по части 1 статьи 260 УК РФ - незаконная рубка лесных насаждений.

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