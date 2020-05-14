На Урале главврача наказали из-за выписанной пенсионерки с COVID-19

Главврача больницы № 24 в Екатеринбурге привлекли к ответственности за то, что он отпустил 90-летнюю женщину с подтвержденным COVID-19 домой.

Пенсионерка лечилась в госпитале ветеранов войн, когда у нее подтвердился коронавирус, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Согласно маршрутизации, пациентку 7 мая 2020 года перевели в горбольницу №6, оттуда в тот же день ее перенаправили в 24-ю на компьютерную томографию из-за подозрения на пневмонию.

В учреждении диагноз подтвердили и предложили женщине госпитализацию, однако та отказалась от нее. Утром 8 мая ее увезли домой на санитарном транспорте и оставили возле подъезда, где ее нашла внучка. Из-за возраста коронавирус представлял опасность для жизни пенсионерки, поэтому ее должны были обязательно положить в медучреждение.

Информация об инциденте появилась в СМИ, по сообщениям которых прокуратура Екатеринбурга провела проверку и потребовала у начальника управления здравоохранения горадминистрации устранить нарушения федерального законодательства. Главному врачу объявили выговор.

Сейчас пожилая женщина проходит лечение в больнице в Верхней Пышме.