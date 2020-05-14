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Команда "Вира!"

Тюменский стройкомплекс вновь наращивает обороты
Текст: Иван Ман (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 102(8156)
В Тюменской области запущено около 1600 предприятий строительного комплекса. Отрасль наращивает обороты, наверстывая упущенное во время режима повышенной готовности. Набранные темпы позволяют говорить о том, что важнейшие объекты социального назначения, финансируемые из бюджета, удастся ввести в эксплуатацию в соответствии с ранее утвержденным графиком, а некоторые даже досрочно.

Уверен в этом заместитель губернатора, начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов. По его словам, сегодня в регионе возводят десять школ и пять детсадов. Запланировано заложить в нынешнем году еще 26 школ и 18 дошкольных учреждений. Среди объектов, где работы идут с опережением задания, - Центр спортивной гимнастики. Это солидное по размерам здание площадью около шести тысяч квадратных метров, внутри которого появятся современные залы для занятий гимнастикой, хореографией, трансформируемые трибуны на 256 мест. Контракт на строительство был подписан весной 2019-го, и, как ожидается, через считанные месяцы центр сдадут госкомиссии. Сейчас вокруг него благоустраивают территорию.

Следует сказать, что полной остановки отрасли удалось избежать. В силу технологической специфики не прерывалось производство на предприятиях по выпуску железобетонных изделий, заводов с обжиговыми печами. Активно шли работы в рамках антипаводковых мероприятий. Уже 6 апреля областное правительство отдельным постановлением разрешило предприятиям стройкомплекса возобновить деятельность. Разумеется, с условием беспрекословного выполнения санитарных требований, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий контроль ведут совместно сотрудники Роспотребнадзора, полиции и главного управления строительства. Отрасль входит в привычный ритм, обеспечивая занятость десятков тысяч человек, в значительной степени придавая устойчивость всему экономическому механизму региона.

На первичном рынке региона квартир более чем достаточно для удовлетворения спроса, в том числе по ипотечным сделкам, - свыше 12 тысяч

Ситуация сегодня везде непростая: во всех без исключения субъектах РФ произошел по понятным причинам спад жилищного строительства, разбалансированы рынки недвижимости. Тюменская область не исключение. В этом году намечалось взять планку в 1756 тысяч квадратных метров, что примерно на десять процентов больше, чем в предыдущем. В первом квартале введена десятая часть запланированного. Темпы будут, без сомнения, увеличиваться, как и объем продаж жилья, снизившийся в первые месяцы года на 60 процентов. А пока на первичном рынке квартир более чем достаточно для удовлетворения спроса, в том числе по ипотечным сделкам, - свыше 12 тысяч. Продолжается реализация амбициозных проектов - строятся крупные жилищные комплексы, готовятся к старту новые. Так, Сбербанк предоставил одному из девелоперов 1,6 миллиарда рублей в рамках льготного кредитования с пониженной ставкой по программе субсидирования Минэкономразвития РФ.

Не прекращается благоустройство тюменских городов и сел. В областном центре продолжается строительство новой набережной - составного элемента на глазах преображающегося левобережья. В нынешнем году отремонтируют свыше 700 километров дорог, большей частью сельских, межмуниципальных. Если стройки идут, значит, жизнь продолжается.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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