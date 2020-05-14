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14.05.2020 17:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске завели дело о хищениях при строительстве театра

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
В Челябинске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищениях при строительстве вспомогательного здания государственного академического театра оперы и балета имени М.И. Глинки. Следствие считает, что на стройке были похищены более 920 тысяч рублей, сообщили в среду в региональной прокуратуре.

- Возведение объекта осуществлялось к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - В ходе проверки выявлены явные нарушения бюджетного законодательства. В частности, в рамках исполнения госконтракта приняты и оплачены фактически невыполненные работы, а также отсутствующая офисная мебель на сумму более 920 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым
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В ГУ МВД по Челябинской области действия подрядной организации, выполнявшей работы по госконтракту, квалифицированы по статье о мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ).

Кроме того, в следственном управлении СК по региону организована доследственная проверка в отношении осуществлявших приемку объекта должностных лиц министерства строительства и инфраструктуры региона и ОГКУ "Челябоблинвестстрой". В их действиях содержатся признаки состава преступления по статьям о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями (статьи 285 и 286 УК РФ).

Ранее прокуратура выявила хищения в размере 238 миллионов рублей при строительстве общественно-делового центра, также возводимого к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Были возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве, злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации и халатности с причинением особо крупного ущерба.

Ход расследования уголовных дел находится на особом контроле, отметили в прокуратуре региона.

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