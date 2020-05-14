В ХМАО скончались еще два пациента с COVID-19

В Ханты-Мансийском АО скончались еще двое пациентов с коронавирусом. Один мужчина умер в Сургуте, второй - в Нефтеюганске. Их состояние было тяжелым, они долго лечились.

Чтобы спасти пациентов, врачи постоянно консультировались с коллегами из федеральных центров. Увы, болезнь, оказалась сильнее. Об этом сообщает оперативный штаб Ханты-Мансийского автономного округа по борьбе с коронавирусом.

- К сожалению, умерло два пациента с подтвержденной COVID-инфекцией. Одному пациенту было 47 лет, другому 57 лет. Заболевание проходило в тяжелой форме. Были назначены все необходимые препараты, проведено необходимое лечение, врачами приняты все меры, но наличие сопутствующих патологий - у одного пациента была туберкулезная инфекция, у другого - тяжелая патология печени, не позволило достичь успеха в лечении, и наступил летальный исход", - передает оперштаб слова заместителя директора депздрава Югры Елены Касьяновой.

Уточняется, что всего в Югре погибло 8 человек с подтвержденным коронавирусом. 320 человек справились с болезнью и выписаны из медучреждений. В регионе выявлено 926 случаев заражения.