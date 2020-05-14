В Тюмени в церкви нашли предполагаемые останки мецената начала XX века

Неожиданную находку сделали реставраторы во время работ на территории Церкви Спаса на улице Ленина в Тюмени: здесь в подвале нашли старое захоронение.

Обнаружили кости 12 мая. Сейчас на месте работают эксперты, начата проверка, будет проводиться судмедэкспертиза. Человеческие останки могут принадлежать известному купцу и меценату Андрею Текутьеву, сообщает Следственный комитет РФ.

Собственное дело он начал с продажи муки на Базарной площади. Потом открыл лавки и прошел путь до купца первой гильдии, крупного предпринимателя и городского головы.

Андрей Текутьев всю свою жизнь прожил в Тюмени и немало сделал для города: на свои деньги построил каменный театр и содержал его, открыл ремесленное училище для мальчиков с литейной мастерской, построил двухэтажную каменную больницу и и купил для города рентгеновский аппарат.

Согласно открытым данным, Текутьев скончался в 1916 году и был похоронен рядом с женой на погосте Спасской церкви. Позднее прах мецената перенесли в склеп в самом храме.