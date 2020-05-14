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14.05.2020 07:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Жителям Свердловской области официально разрешили гулять

Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)

Указ, разрешающий занятия спортом на свежем воздухе и прогулки, подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Документ оговаривает некоторые условия: совместные занятия спортом - не более двух человек при соблюдении ими расстояния в пять метров, прогулки - также не более, чем по двое, с соблюдением социальной дистанции, без посещения мест массового скопления людей, в том числе - и детских площадок.

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Ранее губернатор Евгений Куйвашев рассказывал о том, как регион будет постепенно выходить из режима самоизоляции. Помимо снятия ограничений на прогулки, глава региона планирует разрешить с 19 мая работу торговых центров и уличных кафе - при соблюдении предприятиями санитарных требований.

Напомним, по данным на 13 мая, в Свердловской области выявлено 2298 случаев коронавирусной инфекции. У 13 пациентов состояние тяжелое, у 68 - средней степени тяжести, остальных - удовлетворительное.

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