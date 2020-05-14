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14.05.2020 17:15
Рубрика: Общество

Рособрнадзор назвал возможную дату проведения ЕГЭ

Текст: Ксения Колесникова
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки разъяснила порядок сдачи ЕГЭ в 2020 году.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

- Для аттестата о среднем общем и об основном общем образовании ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году сдавать не надо, - подчеркнули в ведомстве. - Аттестаты выдадут на основе годовых оценок. ОГЭ проводиться не будет.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Также в Рособрнадзоре подчеркнули: сейчас рассматриваются разные "варианты проведения экзаменов, начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки". ЕГЭ будут сдавать только те ребята, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.

- Окончательное решение по дням экзаменов будет принято с учетом эпидемиологической ситуации, - подчеркнули в Рособрнадзоре. - ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны.

А вот еще важная информация: у всех выпускников будет возможность сдать те ЕГЭ по выбору, которые необходимы им для поступления в вуз.

- Это будет предусмотрено в рамках расписания. Проведение самого массового ЕГЭ - по русскому языку - планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях, - подчеркивают в Рособрнадзоре. - Список экзаменов для поступления необходимо уточнять на сайтах самих вузов.

Фото: iStock
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Вся экзаменационная кампания пройдет с учетом рекомендаций Роспотребнадзора: число учащихся в аудитории будет умень­шено, проведена дезинфекция ­помещений, будет организовано измерение температуры у ребят с использованием бесконтактных термометров. ­Социальная дистанция между сдающими составит 1,5 метра, а рассаживать их будут зиг­загом, по одному человеку за парту.

Напомним, всего ЕГЭ в 2020 году собирались сдавать около 797 тысяч человек. Из них обязательный русский язык хотели сдавать почти 736 тысяч участников. Самым популярным экзаменом по выбору остается обществознание, его выбрали 375 тысяч человек (48%). Более 167 тысяч участников (21%) зарегистрировались на ЕГЭ по физике, 158 тысяч (19,8%) выбрали биологию.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор ЕГЭ в России

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