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14.05.2020 20:00
Рубрика: Спорт

Ход в пользу медиков

Лучшие шахматисты России собрали более 25 миллионов рублей для наших больниц
Текст: Николай Долгополов, Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 103(8157)
Наши титулованные шахматисты - 14-й чемпион мира Владимир Крамник, многократный обладатель золота первенства страны Петр Свидлер, трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук и победитель командного ЧМ Евгений Томашевский сыграли в финальной стадии благотворительного турнира "Сборная - России" в помощь медикам. Одним, если не главным, инициатором турнира стал Владимир Крамник. Честь и хвала и ему, и тем, кто сразу поддержал прекрасную идею.
14-й чемпион мира гроссмейстер Владимир Крамник как уроженец города Туапсе на онлайн-турнире "Сборная - России" представлял Краснодарский край и подтвердил свой высокий класс, заняв первое место на предварительном этапе с результатом 10,5 очка из 14 возможных. Но в финал выйти не смог, уступив Александру Грищуку Фото: Getty Images 14-й чемпион мира гроссмейстер Владимир Крамник как уроженец города Туапсе на онлайн-турнире "Сборная - России" представлял Краснодарский край и подтвердил свой высокий класс, заняв первое место на предварительном этапе с результатом 10,5 очка из 14 возможных. Но в финал выйти не смог, уступив Александру Грищуку Фото: Getty Images
14-й чемпион мира гроссмейстер Владимир Крамник как уроженец города Туапсе на онлайн-турнире "Сборная - России" представлял Краснодарский край и подтвердил свой высокий класс, заняв первое место на предварительном этапе с результатом 10,5 очка из 14 возможных. Но в финал выйти не смог, уступив Александру Грищуку Фото: Getty Images

Итоговые результаты солидных по составу участников соревнований, прошедших в режим онлайн-игры, стали известны уже после подписания этого номера "РГ". Наши гроссмейстеры с помощью Федерации шахмат России и при поддержке Минспорта РФ смогли собрать более 25 миллионов рублей для помощи медикам, которые ведут ежедневные сражения против коронавируса COVID-19.

Фото: Этери Кублашвили/ruchess.ru
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Пока призовой фонд составляет 25 миллионов рублей, но он растет, и точная цифра станет известна чуть позднее. Все призовые будут отправлены в региональные больницы, борющиеся с эпидемией. Еще до старта участники определили, как и какому именно медицинскому учреждению каждый из них поможет материально - в зависимости от актуальных потребностей. Причем весь призовой фонд разделится между регионами страны одинаково, вне зависимости от занятых шахматистами мест.

Вообще есть достаточно странное ощущение, что в период пандемии шахматная жизнь даже оживилась. Может, чувство это от того, что шахматисты раньше других перешли на турниры онлайн. А болельщики привыкли наблюдать за поединками в соцсетях. К тому же почти весь спорт замер, а шахматисты передвигают и передвигают свои фигуры в самых разных международных и сугубо внутренних соревнованиях.

"Сборная - России" как раз и есть такой внутренний турнир, который стартовал 12 мая и завершился вчера вечером. Составу участников может позавидовать любое шахматное мероприятие. Ян Непомнящий, к примеру, передаст честно заработанные деньги больнице в Брянске. Александр Грищук поможет московскому госпиталю. В один из стационаров Краснодарского края поступят пожертвования от Владимира Крамника. Финалист матча-2016 за мировую корону Сергей Карякин переведет деньги в Крым, Петр Свидлер - в Санкт-Петербург, Эрнесто Инаркиев - в южные районы страны. Призовые Александра Рязанцева уйдут за Урал, а Евгения Томашевского - в Саратов. Телеканал "Матч ТВ" ежедневно оперативно рассказывал о соревновании лучших шахматистов. Турнир получился даже не "благотворительный". Это скорее "турнир благородных". Российский комитет Фэйр Плей, определяющий своих лауреатов в конце декабря каждого года, уже взял гроссмейстеров на заметку.

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На предварительном этапе участники турнира "Сборная - России" играли в два круга "блиц" с контролем времени пять минут на партию и плюс добавление двух секунд на каждый сделанный ход. Борьба шла за четыре путевки в полуфинал. Владимир Крамник набрал 10,5 очка из 14 возможных, у Петра Свидлера - 9 баллов, у Евгения Томашевского и Александра Грищука - по 8. За бортом плей-офф остались Сергей Карякин (7,5), Эрнесто Инаркиев (5,5), Ян Непомнящий (5,0) и Александр Рязанцев (2,5).

В полуфиналах встречались Крамник - Грищук (1:2) и Свидлер - Томашевский (0,5:1,5).

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