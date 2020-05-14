Росстат зафиксировал нулевую инфляцию

Прошедшая неделя с 7 по 12 мая отмечена нулевой инфляцией, зафиксировал Росстат. В среднем цены на товары и продукты не изменились, в отдельных категориях отмечены незначительные колебания.

По итогам апреля инфляция составляла 3,1%, и ЦБ заявлял, что ждет повышенные ее уровня в мае и, возможно, в июне. "По факту мы видим, что разворот происходит раньше, при этом инфляция даже близко не подошла к таргету ЦБ (4,0%). Это открывает монетарным властям возможность для более агрессивного снижения ключевой ставки", - отмечает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

Судя по недельным данным, небольшой ценовой всплеск марта-апреля, связанный с закупкой продовольственных товаров впрок и сезонным подорожанием плодоовощной продукции, закончился, говорит генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Ежедневные темпы роста цен уже ниже, чем год назад. Сказываются ограничения спроса, связанные как с изменением поведенческих моделей в условиях изоляции, так и с бережливостью из-за опасений снижения доходов. Так, по опросам, доля тех, кто экономит, выросла с 25% до 49%. Можно предположить, что в этих условиях инфляция в годовом исчислении не выйдет за пределы таргета в 4%, а ЦБ будет относительно легко пойти на дальнейшее снижение процентной ставки, возможно даже значительное. Гречневая крупа за отчетный период показала самый высокий рост цен в категории продуктов питания - на 1,3%. В то же время подешевели курятина (на 0,1%) и куриные яйца (0,9%), сахар-песок и маргарин (0,2%). Фрукты и овощи в среднем подорожали на 0,8%, в том числе картофель на 2,3%, а огурцы и помидоры подешевели на 3,3% и 2,2% соответственно.