Роструд: Снижение зарплаты недопустимо при переводе на "удаленку"

Основание для перевода работников на удаленную работу - допсоглашение к трудовому договору и приказ работодателя, сообщили в Роструде.

В ведомстве пояснили, что руководитель организации, получив согласия подчиненного, издает приказ и определяет порядок дистанционного взаимодействия с работником, способы обмена информацией о производственных заданиях, а также условия их выполнения на дому.

"Чтобы избежать трудовых споров в последующем, работодателю нужно определить, как он будет доводить до сотрудника задания и, как сотрудник должен отчитываться об их выполнении. Все это рекомендуется отразить в дополнительном соглашении к трудовому договору", - говорится в сообщении.

Также необходимо решить вопрос об обеспечении работников оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными необходимыми материалами для выполнения трудовых обязанностей, пояснили в Роструде.

Отмечается, что перевод на удаленный режим работы можно оформить удаленно. Допускается обмен электронными образами документов с последующим заключением допсоглашения в виде печатного документа. Удаленная работа по допсоглашению не лишает работников гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом.

"Если работник выполняет весь объем работы в соответствии с его должностными обязанностями, то работодатель обязан оплачивать его труд в соответствии с условиями трудового договора. Снижение работодателем заработной платы работника в одностороннем порядке будет считаться нарушением трудового законодательства", - подчеркнули в Роструде.

В ведомстве также напомнили о "Коронавирус: горячая линия" на портале "Онлайнинспекция.рф", на которую следует обращаться в случае нарушения трудовых прав работников в период угрозы распространения коронавирусной инфекции.