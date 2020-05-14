Самоизоляция укрепила в два раза больше семей, чем развалила

У 19 процентов россиян улучшились внутрисемейные отношения во время самоизоляции. К такому заключению пришли социологи исследовательского центра портала Superjob.

Сближение и упрочение взаимоотношений на карантине наблюдают 19 процентов россиян, состоящих в браке. 10 процентов признают, что "все стало только хуже".

Один из самых позитивных итогов исследования - шесть из десяти россиян говорят о том, что самоизоляция не нарушила их хорошие отношения в семье (58 процентов опрошенных). 13 процентов вовремя самоизоляции поняли, что живут с лучшим человеком в мире. 6 процентов участников опроса считают, что карантин улучшил их отношения в браке. И напротив, ухудшение взаимоотношений наблюдают 7 процентов. 4 процента говорят о том, что в их семье все по-прежнему плохо. 3 процента опрошенных карантин заставил думать о разводе.

Мужчины чаще признаются как в любви к своей избраннице (15 процентов против 11 процентов у женщин), так и в ухудшении отношений (8 процентов и 5 процентов соответственно). Среди женщин больше как тех, кто говорит, что в отношениях все стабильно хорошо (60% против 57% среди мужчин), так и тех, кто находится в шаге от развода (5 и 3% соответственно).