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14.05.2020 20:50
Рубрика: Власть

Количество граждан с COVID-19 в Вооруженных силах стало меньше

Текст: Юрий Гаврилов

В специальном бюллетене о санитарно-эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах, размещенном на сайте ведомства, опубликованы последние сведения о количестве инфицированных COVID-19 солдат, офицеров, курсантов и воспитанников, а также представителей гражданского персонала армии и флота. На вечер 14 мая таких 3301 тысячи человек.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Результаты тестирования на новую коронавирусную инфекцию, проведенного в войсках, дали положительный результат у 1645 военнослужащих. В последние дни этот показатель снижается. Тяжелых больных в Вооруженных силах всего двое, в состоянии средней тяжести - 14. У остальных заболевание проходит бессимптомно.

С марта в войсках, учебных заведениях и организациях Минобороны выздоровели 1576 человек. Кроме того, после двухнедельного карантина и второго отрицательного теста на коронавирус медики сняли в войсках с контроля 2 988 человека, которые контактировали с заболевшими. Этот показатель в военных учебных заведениях составляет 2 355. У гражданского персонала Вооруженных сил - 937 человек.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Распространение коронавируса COVID-19

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