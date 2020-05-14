Количество граждан с COVID-19 в Вооруженных силах стало меньше

В специальном бюллетене о санитарно-эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах, размещенном на сайте ведомства, опубликованы последние сведения о количестве инфицированных COVID-19 солдат, офицеров, курсантов и воспитанников, а также представителей гражданского персонала армии и флота. На вечер 14 мая таких 3301 тысячи человек.

Результаты тестирования на новую коронавирусную инфекцию, проведенного в войсках, дали положительный результат у 1645 военнослужащих. В последние дни этот показатель снижается. Тяжелых больных в Вооруженных силах всего двое, в состоянии средней тяжести - 14. У остальных заболевание проходит бессимптомно.

С марта в войсках, учебных заведениях и организациях Минобороны выздоровели 1576 человек. Кроме того, после двухнедельного карантина и второго отрицательного теста на коронавирус медики сняли в войсках с контроля 2 988 человека, которые контактировали с заболевшими. Этот показатель в военных учебных заведениях составляет 2 355. У гражданского персонала Вооруженных сил - 937 человек.