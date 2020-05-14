СМИ: Китай может ввести санкции против США

Пекин крайне недоволен заявлениями США о причастности Китая к распространению коронавируса и допускает введение ответных санкций. Об этом сообщает газета Global Times со ссылкой на источники.

"Китай ответит не просто символически, он примет контрмеры, которые будут болезненными для них", - цитирует издание аналитиков.

По данным газеты, в санкционные списки попадут по меньшей мере четыре конгрессмена и две организации. Среди претендентов - генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт, который подал в суд на Китай, возложив на него ответственность за начало пандемии коронавируса.

Ранее республиканец Линдси Грэм внес в сенат США законопроект о санкциях против КНР за распространение COVID-19. Политик предложил ввести ограничения, если Пекин не предоставит подробного отчета о возникновении вспышки заболевания. В Китае заявили, что документ игнорирует факты.