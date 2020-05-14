Собянин рассказал, когда в Москве начнется второй этап послаблений

Решение о том, когда в Москве начнется второй этап послаблений, будет принято через неделю или две, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- Нужно неделю-другую пожить в таком режиме. Посмотреть, как аукнутся нам майские праздники и первый этап выхода из режима самоизоляции. Но в любом случае, на следующей неделе мы попытаемся открыть МФЦ, - заявил градоначальник в интервью телеканалу "Россия 1".

Он также отметил, что городская система здравоохранения справляется с той нагрузкой, которая ложится на нее сегодня. И напомнил, что, столичный медпресонал, помимо федеральных выплат, получает и городские - 46 тысяч рублей ежемесячно платят врачам, 25 тысяч - социальным работникам.