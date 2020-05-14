Собянин рассказал, когда в Москве начнется второй этап послаблений

Новости

Перспективную вакцину от коронавируса начали тестировать на людях 21:37
Объем средств ФНБ сократился в апреле на 450 млрд рублей 21:24
Обнаружены минералы, существование которых в природе казалось невозможным 20:55
Количество граждан с COVID-19 в Вооруженных силах стало меньше 20:50
Шойгу предложил Франции принять участие в Армейских международных играх 20:30
В Италии легализуют полмиллиона сезонных рабочих и сиделок 20:20
Минпромторг: Магазины имеют право не продавать товары покупателям без масок 20:20
GTA V можно получить бесплатно 20:19
Семин отказался стать почетным главным тренером "Локомотива" 20:08
В Турции снова обвинили патриарха Варфоломея в поддержке госпереворота 20:06
В Петербурге подтвердили смерть шестерых пациентов от коронавируса 19:59
В Новосибирском зоопарке родились шесть красных волчат из Маугли 19:55
Вологжанина приговорили к году лишения свободы за хищение пирожков 19:49
Вдовиченков снялся в детективе про дело убитых подростков 19:45
СК проверяет уральский завод после пожаров с ИВЛ в Москве и Петербурге 19:41
В Самарской области коронавирус выявили у министра ЖКХ 19:35
В Петербурге оштрафовали мужчину, который не слушал новости 19:32
Инфекционист назвала новые первые симптомы COVID-19 19:19
Индекс потребительских цен за неделю в России не изменился 19:05
В Карелии при пожаре в деревянном доме погибли три человека 18:51
Новая версия Bentley Continental GT добралась до России 18:45
Ярославцам рассказали о штрафах за нарушение масочного режима 18:32
Лавров и Макей обсудили план преодоления последствий коронавируса 18:30
Медведев рассказал, какую сумму собрала "ЕР" на борьбу с коронавирусом 18:21
СК опубликовал видео допроса сотрудницы приюта в Уфе, унижавшей детей 18:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 мая - видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
15 мая - видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Как будут работать школы после открытия
Как будут работать школы после открытия
14.05.2020 21:31
Рубрика: Власть

Собянин рассказал, когда в Москве начнется второй этап послаблений

Текст: Ирина Рыбникова
Решение о том, когда в Москве начнется второй этап послаблений, будет принято через неделю или две, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- Нужно неделю-другую пожить в таком режиме. Посмотреть, как аукнутся нам майские праздники и первый этап выхода из режима самоизоляции. Но в любом случае, на следующей неделе мы попытаемся открыть МФЦ, - заявил градоначальник в интервью телеканалу "Россия 1".

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин рассказал, у скольких москвичей выявлен COVID-19

Он также отметил, что городская система здравоохранения справляется с той нагрузкой, которая ложится на нее сегодня. И напомнил, что, столичный медпресонал, помимо федеральных выплат, получает и городские - 46 тысяч рублей ежемесячно платят врачам, 25 тысяч - социальным работникам.

Власть Работа власти Внутренняя политика Москва Мэр Москвы Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин предложил создать базу генетической информации
Собянин рассказал, когда в Москве начнется второй этап послаблений
Минпромторг: Магазины имеют право не продавать товары покупателям без масок
В Росстате рассказали, сколько детей получат новые выплаты от государства
Попова: Рост числа носителей COVID-19 в России удалось остановить
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве