Собянин: Риск распространения COVID-19 сохраняется, пока не будет вакцины

Выход из действующего режима самоизоляции не должен привести к новому витку распространения коронавируса, передает слова мэра Москвы Сергея Собянина ТАСС.

- Мы быстро сами из этой ситуации не выйдем. У нас будет риск возобновления распространения этой инфекции до тех пор, пока мы не получим эффективную вакцинацию. Это означает, что мы будем жить в какой-то новой реальности, и ослабление самоизоляции не должно влиять на распространение коронавируса, - рассказал Собянин.

По словам мэра, руководители предприятий города, которые возобновляют работу, обязаны создать режим, который минимизирует риск заражения сотрудников. В частности, им предписано следить за состоянием здоровья сотрудников, проводить выборочное тестирование до 10 процентов сотрудников, соблюдать предписанные Роспотребнадзором рекомендации: ношение перчаток и маски, соблюдение социальной дистанции в 1,5-2 метра.

Массовое тестирование населения позволит выявить на ранней стадии заразившихся людей, оперативно изолировать их и приступить к лечению. "Тогда мы одновременно можем и предотвратить распространение заболевания, и ослаблять режим самоизоляции, чтобы дать москвичам нормально жить и работать", - отметил Собянин.