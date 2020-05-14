Стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Придумано и сделано в России"

Открыт прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе предметного дизайна "Придумано и сделано в России". Все работы защитят через отраслевую экосистему Russian Design Council. Проект учрежден Всероссийским музеем декоративного искусства и Фондом развития Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и поддержки творческих инициатив.

Лучшую работу Всероссийский музей декоративного искусства приобретет в свою коллекцию. Победители во всех номинациях и категориях получат сертификаты на посещение мероприятий музея в 2021 году. Победитель в специальной номинации "Коллекционный дизайн. Концепт" реализует свою концепцию в материале благодаря Mirra Gallery.

В этом году стратегическим партнером конкурса в области защиты авторского права и создания цифровых сервисов выступает отраслевая экосиcтема Russian Design Council, организованная Ассоциацией Специалистов Предметного Дизайна. Именно с помощью цифровых инструментов платформы можно подать работу на конкурс. Каждое предложенное на рассмотрение произведение будет автоматически защищено посредством депонирования на сайте russiandesigncouncil.org и внесено в блокчейн-инфраструктуру IPСhain. Авторы лучших работ в своих номинациях смогут бесплатно задепонировать 100 объектов на этой платформе. Полный список призов от партнеров конкурса представлен на официальном сайте проекта: contest.decorativeartmuseum.ru.

Как отметил президент Ассоциации IPChain, председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский, вопрос защиты интеллектуальной собственности в сфере дизайна стоит чрезвычайно остро. "До сих пор многие специалисты попросту боятся показывать свои работы заказчикам или подавать их для участия в конкурсах, потому что именно на этом этапе недобросовестные партнеры могут воспользоваться черновыми вариантами проектов. Ситуация, когда на глаза контрагенту попадался эскиз, а затем без ведома дизайнера в производство запускалась продукция, выполненная по этому образцу, знакома многим дизайнерам", - сказал он.

Глава профильного комитета РССП отметил, что удобные и доступные цифровые сервисы позволяют полностью нивелировать эту угрозу. "Отправляя работу на конкурс через сервисы Russian Design Council, участники могут быть уверены, что их правам ничто не угрожает. С помощью депонирования и фиксации транзакций в сети IPChain время создания и авторство произведения регистрируются наиболее надежным на сегодняшний день способом - посредством технологии блокчейн. Данные остаются сохранными и неизменными и в любой момент могут быть использованы в качестве доказательства", - сказал Андрей Кричевский.

В основных номинациях конкурса "Промышленный дизайн", "Ремесленный дизайн", "Коллекционный дизайн", "Этический дизайн" к участию принимаются готовые изделия, созданные на территории России: мебель, свет, предметы интерьера и декор, материалы отделки, текстиль для дома, посуда.

В специальной номинации "Коллекционный дизайн. Концепт" принимаются к рассмотрению эскизы, чертежи, макеты, 3D-модели и опытные образцы изделий с преобладающей концептуальной составляющей, находящиеся на стыке дизайна и искусства.

"Проект направлен на поддержку современного российского дизайна. Конкурс дает возможность дизайнерам из различных регионов страны - и начинающим, и тем, кто уже давно в профессии, - показать свои работы ведущим экспертам отрасли, а музею - отобрать лучшие работы для формирования коллекции современного дизайна", - говорит Елена Титова, директор Всероссийского музея декоративного искусства, председатель оргкомитета конкурса.

Шорт-лист проекта сформирует экспертный совет, состоящий из искусствоведов, преподавателей, арт-критиков, коллекционеров. Победителей определит международное жюри, в которое вошли и представители музея-организатора, а также зарубежных музеев и вузов. Среди них Мартина Кандлер-Фрих, директор коллекций и выставочной программы MAK - Museum of Applied Arts (Вена, Австрия), Константин Бойм, глава факультета промышленного дизайна Pratt School of Design (Нью-Йорк, США), Филипп Лонг, директор V&A Dundee (Данди, Шотландия), и Сергей Чобан, архитектор, член Ученого совета Всероссийского музея декоративного искусства , работающий в России и Европе.

"Конкурс "Придумано и сделано в России" проводится второй раз. В этом году появились новые номинации, в том числе специальные, иной подход к формированию жюри и экспертного совета, народное голосование. Впервые мы проводим его с помощью цифровых инструментов защиты авторского права", - отметила руководитель Центра моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства, куратор конкурса Наталья Логинова.

Одна из задач конкурса - консолидация сообщества предметных дизайнеров, поддержка активной и современной профессиональной среды, способной формировать уникальное предложение для рынка и отстаивать свои интересы. Организаторы уверены, что конкурс должен стать не только увлекательным состязанием, но и коммуникационной площадкой специалистов предметного дизайна.

"В прошлый раз мы получили более 600 заявок. За два года нам удалось привлечь к сотрудничеству региональные союзы и объединения и дополнить базу, которая сейчас насчитывает более тысячи дизайнеров и производителей. Мы хотели бы увидеть работы не только молодых авторов, но и профессионалов, вместе порадоваться за успехи друзей, коллег и доказать, что в России существует хороший дизайн", - сказала председатель отборочной комиссии конкурса Светлана Липкина.

Финалисты конкурса представят свои работы на выставке в Центре моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства. Церемония награждения победителей и открытие выставки состоятся в октябре 2020 года.

Прием работ продлится до 27 июля. Подать заявку на конкурс можно на сайте http://contest.decorativeartmuseum.ru.