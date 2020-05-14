Стартовала антикризисная распродажа игр для PlayStation 4

Компания Sony в своем фирменном онлайн-магазине PlayStation Store запустила сразу несколько распродаж, одна из них озаглавлена как "Игры до 360 рублей".

Как следует из названия, на ней представлены игры по доступным ценам. Среди них проекты самых разных жанров - от спортсимов (NBA 2K20) и гонок (DUCATI - 90th Anniversary) до мрачных приключений (Inside, Limbo) и интерактивных адвенчур (Life is Strange).

Не оправдавшая в свое время надежд Mass Effect: Andromeda сейчас имеет самую низкую цену за все время - стандартное издание обойдется всего в 359 рублей.

Акция продлится до 28 мая.