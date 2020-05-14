У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Стартовала антикризисная распродажа игр для PlayStation 4

Текст:   Богдан Бобров
14.05.2020,  
12:35
Фото: PS Store Фото: PS Store
Фото: PS Store

Компания Sony в своем фирменном онлайн-магазине PlayStation Store запустила сразу несколько распродаж, одна из них озаглавлена как "Игры до 360 рублей".

Как следует из названия, на ней представлены игры по доступным ценам. Среди них проекты самых разных жанров - от спортсимов (NBA 2K20) и гонок (DUCATI - 90th Anniversary) до мрачных приключений (Inside, Limbo) и интерактивных адвенчур (Life is Strange).

Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы

Не оправдавшая в свое время надежд Mass Effect: Andromeda сейчас имеет самую низкую цену за все время - стандартное издание обойдется всего в 359 рублей.

Акция продлится до 28 мая.

консоли
Фото: EPA-EFE/TONY AVELAR
В России поступили в продажу новые MacBook Pro 11:11
Microsoft запустила лавину мощных игровых трейлеров для нового Xbox 07.05.2020
Nintendo похвасталась успехами Switch - почти 60 млн проданных консолей 07.05.2020
Sony
Фото: pixabay.com
Россияне стали покупать больше роботов для дома 09:30
Вышел новый сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II 06.05.2020
Sony разозлила геймеров майской подборкой бесплатных игр PlayStation Plus 29.04.2020
PlayStation
Фото: iStock
Обновление принесло полезную функцию в смартфоны Huawei 13.05.2020
Sony объявила новые даты выхода своих эксклюзивов на PlayStation 4 28.04.2020
Сюжетные видеоролики The Last of Us Part II утекли в Сеть до релиза 27.04.2020