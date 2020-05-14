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14.05.2020 08:05
Рубрика: Спорт

Тейшейра победил Смита в главном поединке турнира UFC в Джексонвилле

Текст: Максим Домчев

На прошедшем турнире UFC Fight Night 171 Гловер Тейшейра одолел Энтони Смита, Бен Ротуэлл оказался сильнее Овинса Сен-Пре, а многоопытный белорус Андрей Орловский победил Фелипе Линса.

Фото: Logan Riely/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
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Турнир в Джексонвилле прошел всего через несколько дней после UFC 249. Главным боем вечера стала встреча бразильца Гловера Тейшейры и американца Энтони Смита. На протяжении поединка бразильский боец ММА владел преимуществом, а в заключительном раунде рефери остановил поединок и зафиксировал победу Тейшейры техническим нокаутом.

В другом поединке турнира сильнейшего определяли два американских тяжеловеса - Бен Ротуэлл и Овинс Сен-Пре. Оргомный Ротуэлл выглядел немного предпочтительнее своего соперника и добился победы раздельным решением судей. После боя победитель бросил вызов российскому бойцу Алексею Олейнику.

41-летний белорус Андрей Орловский встречался с 34-летним бразильцем Фелипе Линсом, который в 2018 году стал победителем сезона PFL. Бразилец решил сделать ставку на бой в стойке и не смог почти ничего противопоставить Орловскому, проводившему свой 50-й бой в ММА. Судьи по итогам поединка единогласно отдали победу белорусу.

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