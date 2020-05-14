Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений

Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы много чего могли бы сделать. Мы могли бы полностью разорвать отношения… Если бы вы это сделали, что бы произошло? Вы бы сэкономили 500 миллиардов долларов, если бы полностью разорвали отношения", - заявил глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News.

Таком образом Трамп по просьбе ведущей прокомментировал предложение одного из американских сенаторов перестать выдавать визы китайским студентам.

Президент США также добавил, что у него хорошие отношения с китайским лидером Си Цзиньпином, однако сейчас он не хочет ему звонить.

Напомним, что ранее республиканец Линдси Грэм внес в сенат США законопроект о санкциях против КНР за распространение COVID-19. Политик предложил ввести ограничения, если Пекин не предоставит подробного отчета о возникновении вспышки заболевания. В Китае заявили, что документ игнорирует факты.