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14.05.2020 17:43
Рубрика: В мире

Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений

Текст: Диана Ковалева

Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Фото: AFP/Brendan Smialowski
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"Мы много чего могли бы сделать. Мы могли бы полностью разорвать отношения… Если бы вы это сделали, что бы произошло? Вы бы сэкономили 500 миллиардов долларов, если бы полностью разорвали отношения", - заявил глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News.

Таком образом Трамп по просьбе ведущей прокомментировал предложение одного из американских сенаторов перестать выдавать визы китайским студентам.

Президент США также добавил, что у него хорошие отношения с китайским лидером Си Цзиньпином, однако сейчас он не хочет ему звонить.

СМИ: Китай может ввести санкции против США

Напомним, что ранее республиканец Линдси Грэм внес в сенат США законопроект о санкциях против КНР за распространение COVID-19. Политик предложил ввести ограничения, если Пекин не предоставит подробного отчета о возникновении вспышки заболевания. В Китае заявили, что документ игнорирует факты.

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