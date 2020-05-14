Трамп: В США проведено более 10 миллионов тестов на коронавирус

Более десяти миллионов тестов на коронавируса проведено в Соединенных Штатах. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в среду перед журналистами.

Хозяин Белого дома утверждает, что это больше, чем во многих других государствах. Однако уточнять, о каких именно странах идет речь, он отказался, показав лишь лист бумаги, на котором они перечислены, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти США направят штатам 11 миллиардов долларов на программы тестирования на коронавирус. По мнению администрации Трампа, тестирование является необходимым условием для безопасного "открытия" экономики страны после введенных ранее ограничений.

По последним данным, в США зафиксировано более 1,38 миллиона случаев заражения коронавирусом, число жертв превысило 83,7 тысячи.